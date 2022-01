Coronavirus: murió otro paciente y van 3 decesos en lo que va de enero en Bariloche

Hasta el momento no se informó de una alta ocupación de camas de terapia intensiva en Bariloche. (foto de archivo)

En el reporte con la situación epidemiológica de la provincia, que el Ministerio de Salud comunicó este miércoles, informaron que un paciente de 83 años, que había contraído la covid-19, murió en las horas últimas. Según los datos oficiales, 3 personas murieron en lo que va de enero por causas vinculadas con la enfermedad, que transmite el nuevo coronavirus.

Los decesos son muchos menos en comparación con enero del año pasado. De acuerdo a los registros oficiales, en los primeros 19 días de enero de 2021 murieron 21 pacientes como consecuencia del nuevo coronavirus en esta ciudad.

En lo que va de la pandemia hubo 470 decesos en Bariloche, que tiene la mayor cantidad de pacientes muertos a causa de la covid-19. Detrás se ubican Cipolletti y Viedma, con 342 y 221 decesos respectivamente.

Otro dato a tener en cuenta es la cantidad de pacientes internados en las terapias intensivas de Bariloche. El martes informaron desde el Sanatorio San Carlos que había 5 pacientes internados el la UTI por covid-19. No hubo datos oficiales del hospital Ramón Carrillo ni del Hospital Privado Regional (HPR). Pero hasta hace unos días no tenían pacientes internados por esta enfermedad en las terapias intensivas de esos dos centros hospitalarios.

La diferencia es notoria al comparar con el año pasado. Para esta misma fecha del 2021, quedaban solo dos camas de terapia intensiva disponibles en la terapia intensiva del hospital Ramón Carrillo.

Sin embargo, la ola de contagios en lo que va de este 2022 es muy superior a enero del año pasado. Según el reporte que se difundió este miércoles, se confirmaron 308 nuevos casos positivos en las horas últimas en Bariloche, y 252 pacientes se recuperaron.

Ese informe oficial indica que había hasta este miércoles 5.429 personas contagiadas en esta ciudad, aunque esos datos son parciales porque ya no se hisopa a todas las personas que presentan los síntomas compatibles con la enfermedad. Por eso, hay que tomar con pinzas esos registros porque no indican el dato preciso de los casos activos en Bariloche.

La médica y funcionaria del gobierno rionegrino Mercedes Ibero dijo este miércoles, en conferencia de prensa, que “quizá no es tan real en el número porque no nos hisopamos todos los que tenemos síntomas”. Según el reporte, Dina Huapi no tiene ningún caso activo y El Bolsón sumaba 553.