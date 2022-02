Cositorto habló con C5N y reveló que está en República Dominicana

El CEO de Generación Zoe dijo que no está prófugo.

En las últimas semanas, Leonardo Cositorto estuvo en boca de todos en Argentina producto del pedido de captura internacional en Villa María al que también se sumó Interpol.

El CEO de Generación Zoe reveló que se encuentra en República Dominicana y dijo que no estaba prófugo. «No estoy prófugo porque no me escapé de ningún lado. Simplemente estaba de viaje, de gira», aseguró en diálogo con el programa Minuto Uno de C5N.

Además, afirmó que volverá al país cuando se lo indique su abogado, Miguel Ángel Pierri. «Voy a regresar a Argentina cuando solucione y garantice lo más importante para mí que es la gente, que la han hecho pomada», expresó.

Sobre la polémica con Generación Zoe, acusada de ser una estafa piramidal, aseguró que «está todo manipulado y armado por los organismos financieros que han tenido mucho miedo ante el crecimiento de Zoe».

«Los ataques empezaron en septiembre hasta noviembre y se profundizaron violentamente en enero cuando ya hablaban de Generación Zoe como una estafa cuando no había ninguna denuncia. Han generado una presión mediática que afecta mentalmente a la gente», agregó.

Sobre las denuncias por estafa, comentó: «La palabra piramidal está de moda. Es cuando no hay producto, cuando uno no puede jamás ganar más dinero que la persona que te invitó. Acá las personas ganan dinero todos los meses sin invitar a alguien».