Covid-19: es el momento de la autogestión para el paciente

El día que Gustavo tuvo los primeros síntomas de Covid-19, fue al Hospital López Lima, en Roca. Pero no pudo hacerse el test: aunque presentaba varios síntomas, tiene 33 años y tres dosis de vacunas. Le dijeron que según los criterios epidemiológicos, era positivo. “Como ya no te hisopan, uno tiene que moverse para conseguir todo: buscar un médico particular que te revise, que llene la planilla para que la obra social te autorice a hacerte el hisopado y después esperar el resultado, para presentar”, cuenta Gustavo, que prefiere el anonimato.

Gustavo dio positivo hace cuatro días. Y a diferencia de lo que ocurría en 2021, nadie lo llama para hacer el seguimiento. “No te llama nadie, nadie te asesora, nadie te dice qué hacer con los contactos estrechos. Hay mucha desorientación”, agrega.



El caso de Gustavo se repite entre todos los contagiados por Covid en esta tercera y enorme ola: no saben muy bien a quién avisar si son positivos, adónde cargar los datos, qué hacer, a quién llamar en caso de dudas.



La familia de Paula se contagió completa después de unas vacaciones en la cordillera y se encerraron. Se testeó en forma privada solo uno de los integrantes de la familia y como dio positivo y todos tenían síntomas, se aislaron. Pero recurrieron a amigos para intentar descifrar cuántos días debían estar en la casa, de acuerdo a los nuevos protocolos.



Desde el 10 de enero, cuando Río Negro dejó de testear en sus hospitales a las personas con síntomas leves de coronavirus y a quienes sean considerados contactos estrechos (los hisopados se realizan sólo a los mayores de 60 años, a quienes formen parte de los grupos de riesgo y a quienes se presenten con cuadros moderados, graves o que impongan la internación), el desconcierto reina entre los contagiados.



¿Siete días más tres de cuidados, desde cuándo se cuenta? Si soy contacto estrecho, y tengo vacunas, ¿qué hago, voy a trabajar? ¿Y si sólo tengo dos dosis?. Cada paciente tiene sus dudas y hace sus propias conclusiones. O recurre a su médico de cabecera o prepaga para salir de ese estado de incertidumbre.

Los aislados, en 2020, iban a hoteles. Hoy ya no sería posible tener tanta gente aislada.



Justamente por esta situación, desde una empresa privada de Salud, con pacientes en la región norpatagónica, informaron que esta tercera ola desató la mayor demanda de atención médica y de hisopados desde que comenzó la pandemia.



De acuerdo a los datos que maneja la propia empresa de salud privada, los llamados al sistema de urgencia crecieron un 830% en el último mes y las solicitudes del servicio médico de cabecera virtual crecieron y se gestionaron en un 1700 % más respecto de diciembre del 2021.



Desde el ámbito de salud de la Provincia de Río Negro defienden la decisión de los nuevos protocolos: “No tiene sentido práctico testear como se hacía antes. Testeás a 10, y 9 son positivos y de ellos, el 80 % son jóvenes”, explica Fabián Zgaib, ministro de Salud de Río Negro.

La decisión de suspender los llamados de seguimiento también tiene que ver con los números. “No se puede hacer seguimiento. Se multiplicaron tantos los casos que es imposible. Pensemos que serían, en este momento unas doce mil personas, si tenemos en cuenta los contactos estrechos”, explica Zgaib.



Lo que mantiene tranquilas a las autoridades de la provincia de Río Negro es que de las 220 camas de terapia intensiva que hay disponibles, sólo 32 corresponden a casos de Covid, y 140 a otras enfermedades. “De esos 32, el 70% son personas que no están vacunadas o que tienen una sola dosis”, especifica Zgaib.

Otro de los aspectos que miran con optimismo es que tras el cambio de protocolos en la provincia de Río Negro, y de la implementación del pase sanitario, lo que ocurrió es que mucha gente fue a completar el esquema de vacunación. Los que tenían una sola dosis se pusieron la segunda, otros fueron por el refuerzo, y sobre todo, recalca Zgaib, se vacunaron muchos niños.

Tres Olas, tres tiempos



Para Patricia Vogl, médica clínica, especialista en Medicina Interna y Terapia Intensiva, coordinadora del sector Covid en el Sanatorio Juan XXIII y médica del Hospital López Lima, existen tres etapas bien marcadas en la pandemia, y cada Ola se corresponde con una etapa a su vez para el sistema de salud y para los pacientes.

“Hubo una mutación en los sistemas de salud, que comenzamos esta pandemia, atónitos, y luego fuimos aprendiendo y adaptándonos. Yo creo que el propio Covid nos marcó las distintas etapas, y son etapas muy claras que coinciden con momentos epidemiológicos”, dice.

Ls primeros tiempos, saliendo por los barrios a detectar contagios por los barrios.



“ La primera Ola fue para nosotros el tiempo de aprender, de gestionar, de salir a enfrentar lo desconocido. Fue una etapa desoladora, muy angustiante, en la que falleció mucha gente, y en la que el estado cumplía un rol muy parternalista, con el que yo estoy muy de acuerdo. No hacerlo de esa manera hubiera generado un número de muertes mayor al que hubo”, define.



“Después vino la segunda ola. Para ese entonces, ya sabíamos el cómo; sabíamos cómo trabajar y pudimos enfrentar lo que ocurría, con un estado también muy presente. Ya se estaba empezando con la campaña de vacunación. Estas etapas son muy marcadas en nuestro país. En Europa quizás ocurrieron más una encima de la otra”, dice Vogl.



“Finalmente, la tercera ola nos encuentra con gran parte de la población vacunada, y a muchos con la tercera de dosis, incluso. Estos estándares nos permiten estar en otro momento, absolutamente, donde los que estamos vacunados, con un esquema completo, pasamos el Covid asintomáticos, o como un resfriado leve o con un síndrome gripal, con síntomas de dolor muscular, fiebre, dolor de garganta. Y lo que vemos -y las estadísticas lo confirman- es que esas personas, vacunadas, no necesitan en general internación. Eso permitió que el Estado pueda reducir la tensión que existía sobre el personal de salud y generar las nuevas pautas del protocolo con un escenario que, se entiende, deja a la población un tanto a la deriva en el sentido de autogestionar su enfermedad, pero es un escenario que va tendiendo -si nada pasa- a lo que son las gripes estacionales y resfríos. La gente no busca un seguimiento para resfríos y gripes. Entonces, ha cambiado el rol del estado paternalista hacia un rol en el que pudo sacar la mirada de los enfermos sin perder de vista que el mayor desafío es que esté el 100% de la población vacunada”, cierra la médica intensivista de Roca.



La secretaria de Acceso a la Salud de Nación, Sandra Tirado coincide con esta postura.

“Deja de tener tanta importancia tener el diagnóstico de cada uno de los casos; lo importante es encontrar los graves a tiempo para que puedan tener una conducta terapéutica de mayor eficacia”, dijo Tirado el viernes último.

Una de las cosas que enseñó la pandemia es que es cambiante, y que debemos ser lo suficientemente permeables para aprender sobre la marcha nuevos hábitos y protocolos, y adaptarnos a ellos, por cambiantes que sean. El lema de este momento parece ser la autogestión y la responsabilidad individual para advertir los síntomas, no desestimarlos, y sobre todo, cuidarnos.

Autogestión:

preguntas y respuestas

Río Negro reelaboró el formulario web para el autoreporte de personas en aislamiento

El reporte deberá ser completado por el usuario de manera online y se generará automáticamente una constancia que se podrá descargar y enviar por correo electrónico o whatsapp o bien imprimir, a fin de presentarlo como constancia del estado epidemiológico que justifique ausentismo laboral y pueda ser remitido al empleador en caso de ser necesario.

El Formulario se encuentra disponible en: https://rnconstanciacovid.com/

–¿Quiénes deben aislarse y completar el autoreporte?

-Si la persona es contacto estrecho sin vacunar o con esquema de vacunación incompleto deberá mantener aislamiento estricto durante 10 días desde el último contacto con el caso confirmado. En este caso, las personas aisladas deberán autorreportarse en el formulario web de Río Negro y en la Aplicación CUIDAR.

Se solicita a este grupo estar atentos a la aparición de síntomas y en el caso de poseer factores de riesgo consultar en un centro de salud.

También deben autorreportarse las personas que tienen síntomas compatibles con COVID-19 menores de 60 años, sin factores de riesgo, con síntomas leves y que posean esquema de vacunación completo o incompleto. Estas personas podrán justificar su ausentismo laboral completando el formulario online e indicando su estado de vacunación: esquema completo, corresponden 7 días de aislamiento y sin vacunas o esquema sin completar, deberán cumplir 10 dias.

¿Qué sucede con los contactos estrechos asintomáticos?

En el caso del contacto estrecho asintomático con esquema de vacunación completo más refuerzo (tres dosis) con más de 14 días de la última aplicación, podrá mantener sus actividades habituales con el máximo de los cuidados y medidas preventivas, (uso adecuado de tapaboca, distanciamiento social y ventilación cruzada en ambientes cerrados)

La medida se extiende a aquellas personas que sean contacto estrecho asintomático con esquema inicial completo de vacunación (dos dosis) y con un periodo menor a los 5 meses de administrada la segunda. Se incluye en este grupo que no requiere aislamiento domiciliario, a las personas que hayan tenido COVID-19 en los últimos 90 días, con diagnóstico confirmado por testeo.