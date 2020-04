Crece el pedido de terapia intensiva para Valle Medio

Cuando se supere la pandemia del coranavirus, uno de los problemas a resolver en Valle Medio es el déficit que muestra el complejo sanitario, que deriva todos los casos complejos y carece del servicio de terapia intensiva en su hospital de cabecera.



Es un reclamo histórico para que se establezca en el hospital zonal de Choele y ahora recrudeció. Referentes de partidos políticos y de instituciones se hacen eco de los reclamos de quienes padecen la angustia de ser trasladados al Alto Valle o a Viedma para una mejor atención.



Los casos de coronavirus crecieron esta semana. Se establecieron cercos sanitarios en las tres ciudades más grandes. Y la demanda por la unidad de terapia intensiva se reinstaló.



El intendente de Luis Beltrán, Robin Del Río, que volvió al cargo tras ganar las elecciones con el apoyo de Alberto Weretilneck, le planteó al ahora senador la necesidad que la región cuente con terapia intensiva. Dijo que recibió una respuesta positiva para avanzar con la iniciativa.



Al ser consultado ayer por Río Negro, Weretilneck, mencionó “yo no estoy trabajando en ninguna propuesta. Robín –Del Río– me preguntó qué opinaba y le dije que me parecía bien. Pero el problema de Valle Medio es la ausencia de médicos para esa tarea . Por ejemplo, está por cerrar el centro de diálisis por falta del médico especialista . No hay terapia intensiva no porque falte el dinero o decisión política; lamentablemente es por qué no se pueden conseguir los médicos”.



El senador Martín Doñate (FdT) dijo que el reclamo se lo hacen a la provincia desde hace “varios años, como también el de más especialistas y mayor complejidad y equipamiento para no depender cada vez más de Roca. Eso va de la mano de la urgencia y la necesidad de reformular la salud pública en Río Negro”.

En tanto, ajeno a las disputadas políticas, crece el reclamo de la comunidad. Comenzó a circular por redes sociales una petición que en pocas horas sumó 1500 firmas. “El hospital zonal que cuida la salud de 7 localidades no cuenta con terapia intensiva. Debemos viajar 180 km por vía terrestre cuando hay una urgencia. Necesitamos de tu apoyo para lograr el servicio en el Hospital Zonal de Choele Choel”, expresa el comunicado.