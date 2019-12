Crecimiento y lucha contra el hambre, las claves económicas del discurso

“Con la democracia se cura, se come y se educa”. La cita a Raúl Alfonsín al final del discurso de asunción de Alberto Fernández, tal vez sea la mejor definición de la economía que viene en los próximos cuatro años. La lucha contra el hambre, la salud pública y la educación, volverán a ser ejes centrales de la economía, y no un subproducto de los avatares del mercado financiero.

La principal conclusión, es que llega un período en el que será la economía la que volverá a estar supeditada a los objetivos políticos, y no la política la que esté condicionada por la economía.

El flamante mandatario introdujo citando el dramático estado en el que recibe la economía. ‘La inflación más alta en 28 años’, ‘la desocupación más alta desde 2006’, ‘la pobreza e indigencia más alta de la última década’, ‘el cierre de 20.000 pymes’ y ‘la destrucción de 152.000 puestos de trabajo registrado en los últimos cuatro años’, sirvieron como fundamento de los anuncios.

Hasta eliminar el hambre le pediremos más esfuerzo a quien tenga más capacidad de darlo. Comenzar por los últimos, para llegar a todos. Alberto Fernández al cierre del discurso



La lucha contra el hambre y la pobreza ocupó el primer lugar en las palabras de Fernández, y comenzará de inmediato con medidas concretas. En este sentido resaltaron tres anuncios. El primero, la implementación del ‘Plan Argentina contra el Hambre’. El segundo, un sistema de crédito no bancario con tasa de interés subsidiada, a fin de sostener y fomentar los sectores de la economía popular y el cooperativismo. El tercero, un plan de promoción del ‘Primer Empleo’ para jóvenes. Queda en evidencia que la nueva administración buscará de entrada incentivar la demanda agregada con políticas activas de incentivo al consumo para los sectores de menores ingresos.

Otro hito del discurso presidencial, fue la postergación del Proyecto de Ley de Presupuesto, hasta tanto se logre una adecuada renegociación de la deuda. Razonable en tanto cualquier asignación de recursos y partidas sin tener en claro la incidencia de los vencimientos de capital e intereses en 2020, sería irreal.

Precisamente la deuda, fue uno de los puntos fuertes en las palabras del presidente, que se ocupó minuciosamente de ‘marcar la cancha’ de cara a una renegociación que a priori se anticipa dura. En este sentido hubo contundentes definiciones. “No hay pagos de deudas que se puedan sostener si el país no crece. Tan simple como esto: para poder pagar, hay que crecer”, indicó en primer lugar el mandatario. “El país tiene la voluntad de pagar, pero carece de capacidad para hacerlo”, agregó. El mundo financiero estaba pendiente de las señales que pudiera arrojar Fernández, y el presidente no dudo en anunciarles que la prioridad será poner la economía en marcha. Los mercados tomaron nota al instante: mientras aún hablaba Fernández, los bonos de la deuda argentina subían su cotización un 5%. Lo que siguió fue todavía más certero. “Los acreedores tomaron un riesgo al invertir en un modelo que ha fracasado en todo el mundo una y otra vez”. La traducción es sencilla: a la hora de sentarse a negociar, el gobierno buscará que todas las partes, Argentina, acreedores privados y Fondo Monetario, asuman la responsabilidad que les toca en relación al actual desbarajuste económico y la crisis de deuda. “No vamos a repetir la triste historia de misiones de técnicos imprudentes que prometen planes que no pueden cumplir y toman decisiones que luego comprometen el destino de millones de argentinas y argentinos”, agregó. Todo un mensaje por elevación a los emisarios del FMI con los cuales deberá negociar en lo inmediato.

Compartimos sus objetivos de aplicar políticas que reduzcan la pobreza y fomenten el crecimiento sostenible. Kristalina Georgieva, directora ejecutiva, FMI



El capítulo referido a la economía exterior, incluyó el énfasis en la importancia de fortalecer el Mercosur, lo cual incluyó un guiño a Brasil, que sin dudas buscó bajar el nivel de tensión discursiva que caracterizó la relación Fernández – Bolsonaro desde octubre. La estrategia es inteligente. No existe plan de desarrollo posible para Argentina, que no vaya de la mano de una relación estrecha con su principal socio comercial, destino de dos terceras partes de sus exportaciones industriales.

El tercer hito del discurso, fue la creación de un Consejo Económico y Social para el Desarrollo. Un órgano permanente para diseñar y consensuar un conjunto de políticas de Estado para la próxima década, que recibiría estado parlamentario y cuya vigencia excedería el mandato del actual Presidente. De lograrse su conformación e implementación, y si se alcanzaran consensos significativos entre los diferentes espacios políticos respecto a un núcleo básico de políticas de largo plazo, sería verdaderamente un avance histórico. Cuesta imaginar la idea hecha realidad en medio de antinomias políticas.

Hacia el final, llegó un anticipo polémico. El presidente se dirigió a “quienes están en una mejor situación económica” e indicó que “hasta eliminar el hambre le pediremos mayor esfuerzo solidario a quien tenga más capacidad de darlo. Comenzar por los últimos, para llegar a todos”. El planteo es algo así como la inversa de la “teoría del derrame” que estuvo vigente en el ideario oficial durante los últimos cuatro años. Tácitamente pareció ser el anuncio de una mayor presión impositiva sobre los sectores de mayor ingreso. No era el momento para dar precisiones.

En su conjunto, la puesta en marcha económica luce conciliadora, acorde a la situación y correctamente enmarcada en el contexto regional. Es consecuente también con aquello que podía esperarse de un gobierno peronista: el foco volverá a ser el mercado interno y el trabajo nacional. El financiamiento necesario para llevar a cabo el plan, será el talón de Aquiles del éxito.