Crivelli, el arquero que da una mano en medio de la pandemia

En tiempos difíciles como el que generó el coronavirus, la solidaridad y los gestos desinteresados de ayuda cobran un valor aún más grande.

El arquero de Temperley Federico Crivelli tiene un rol activo en ese sentido y trabaja como delivery de artículos de limpieza.

El jugador colabora con su suegro y reparte los elementos principalmente a las personas dentro de los grupos de riesgo.

“Quise ponerme en el lugar del otro, ayudando desde donde pueda hacerlo, siempre con los cuidados necesarios”, expresó en una entrevista para el sitio Solo Ascenso.

Crivelli también está a cargo de una escuelita de fútbol. Se encarga del delivery a la mañana y por la tarde entrena.

El arquero aseguró que toma los recaudos necesarios cada vez que sale a la calle, “como limpiarse las manos, ponerse alcohol, barbijos, hasta una máscara si es necesario”.

Además, reveló que la mayoría no reconoce quién es. "Muchos no me reconocen o lo hacen después. Me mandan el pedido y después me llegan audios por conocidos diciendo 'era el arquero de Temperley, la próxima le digo a mi hijo que saque una foto', pero les respondo que vamos a sacarnos una foto de lejos, porque de cerca no se puede", contó.

El futbolista, nacido en José Mármol, también atajó en Talleres, Gimnasia de Jujuy, Chiapas de México y Tigre.