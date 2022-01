Cuidado al pagar compras on line

ROCA

Prestar atención: Mercado Libre-Mercado Crédito ahora te “vacunan”. Compré y en el proceso de pago hice lo habitual, pero no advertí que “le di play” a Mercado Crédito, algo nuevo para mí, puesto (¿tal vez pícara o maliciosamente?) al tope de la lista de medios de pago.



Cuando vi el resumen no coincidían los importes; consulté y me contestaron con evasivas, hasta que blanquearon que se trataba de “intereses por usar Mercado Crédito”; aunque pagué en un solo pago.



Aunque no los declaran los ocultan, y es absurdo el resumen porque suma un ítem abstracto, que no está.

No hubo manera de arreglarlo, a pesar de que me comuniqué inmediatamente.



Además, no te advierten en ningún lado que por ese medio de pago te cobrarán interés. Esa palabra no figura; me agarraron por confiado.



Antes, cuando compraba había que cuidarse de eventuales trampas de los vendedores, pero Mercado Libre era un respaldo de confianza; ahora hay que cuidarse de ambos.

Daniel Solaro

DNI 10.499.703