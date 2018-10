2 Minutos viene a festejar sus 30 años

Los 2 Minutos llegarán a la ciudad de Neuquén como parte de los festejos por sus 30 años. El “Mostrame los dientes tour” los traerá para tocar mañana a las 22 en Social Club (Lastra 150). Allí también tocarán, como invitados, los locales Zeta and The Explotion, Ácida Actitud y The Cachos.

Tras realizar giras por todo el país, México, Estados Unidos, Colombia, Uruguay los liderados por Mosca llegan a la ciudad para luego partir a Ecuador.

La emblemática banda que se inició a mediados del 87 en las entrañas de Valentín Alsina se encuentra repasando sus carrera y demostrando que el punk rock sigue vivo.

2 Minutos fue la primera banda argentina de punk rock que actuó en Estados Unidos durante su gira norteamericana en el año 1995. Allí llenaron el mítico CBGB, el club neoyorquino que disparó el punk de grupos como The Ramones, Televisión y Patti Smith veinte años antes.

Además, en sus pergaminos figura cuando telonearon a los Ramones en su despedida mundial, en marzo de 1996, en el Estadio de River.