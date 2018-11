25 años de Guasones: con la genética stone y platense del rock

La Plata fue siempre una escena fértil para el rock argentino. Soto, un porteño de Caballito, se instaló desde muy chico en La Plata, donde dio rienda suelta al rock cuando su intención de ser futbolista ya no daba para más. “Cuando éramos chicos me acuerdo de Estelares. Otra banda platense que me gustaba mucho era Vidrios Rotos. También Repo Man. Viejas Locas sacó absolutamente todo de Vidrios Rotos. Cuando empezamos me acuerdo que íbamos a ver bandas como Ratones Paranoicos, Virus, Redondos. Me acuerdo que íbamos a ver esas bandas”.

La escena platense actual no es algo que (con)mueva demasiado a Facundo Soto. “No estoy muy al tanto de lo que pasa. Me hablan de las bandas indie, pero no estoy escuchando mucha música nueva, te soy sincero. De El Mató... escuché una sola canción, un cover de la Velvet Underground que me gustó mucho. Me nombraron también Los Espíritus, acá [en La Plata] la gente los quiere mucho, pero tampoco tuve la suerte de escucharlos”.

Guasones es una banda, como los Ratones Paranoicos, claramente influenciada por los Rolling Stones. En Argentina, tal influencia tiene dos derivaciones: bandas stones y bandas rollingas. Y Guasones, como los Ratones Paranoicos, son bandas stone antes que rollingas. Hay un componente estético y musical en ello. “Siempre nos dijeron eso que somos una banda del palo de los Rolling Stones, pero que le dábamos un trato más cuidado al sonido, a la canción y a todo. No sabía si creerles en aquel momento y hoy sí, creo que los Stones están presentes en Guasones, pero con una intención permanente de lograr una identidad. Es obvio que los Rolling Stones fueron un pilar importantísimo desde que éramos chicos”, asume el cantante y principal letrista de Guasones.