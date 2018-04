5 parejas de la pantalla que “amaríamos” ver en la realidad

El secreto, además de esa química que no tiene explicación, es que se conocen, que se tienen confianza y que se divierten juntos.

2.- Joel Kinnaman y Mireille Enos. Si no los conocés, miralos en “The Killing”. La química entre elllos desborda la pantalla. a pasaroncasi cuatro años desde que protagonizaron el último episodio de The Killing, pero Joel y Mireille están a punto de volver a compartir pantalla.

Según publica TVLine, ambos intérpretes encabezarán el reparto de Hanna, la adaptación de Amazon de la película homónima de 2011 protagonizada por Saoirse Ronan y dirigida Joe Wright (El instante más oscuro).

La serie, como el filme, sigue los pasos de una joven adolescente que fue educada para convertirse en una asesina. Kinnaman interpretará a Erik, el padre de la chica, un soldado curtido por la batalla que ha entrenado a Hanna para la supervivencia en los bosques remotos de Polonia. Enos, por su parte, será Marissa, una ambiciosa agente de la CIA que trata de dar con el paradero de la chica.

Cuatro años atrás, ellos eran los detectives Stephen Holder y Sarah Linden en la serie The Killing, que fue emitida durante tres temporadas en AMC y una última en Netflix. Desde entonces, Kinnaman ha aparecido en dos temporadas de House of Cards y protagoniza actualmente el último hit de Netflix, Altered Carbon. Por su parte, Enos ha protagonizado el drama legal de ABC The Catch.

Si nos los viste, mirá un poco de “The Killing”