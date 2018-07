5 razones para no perderse “Into the Badlands”

El drama de artes marciales ambientado en una futura sociedad feudal, y una de las series más vistas de la historia de la televisión por cable en EE.UU, estrena nuevos episodios el lunes próximo a las 23 por AMC. Si no lo conocés te damos cinco razones para verlo.

Personajes misteriosos

El actor Bebou Ceesay le da vida a Pilgrim, un misterioso líder nómada que llega a los Badlands junto a su mano derecha Cressida, interpretada por Lorraine Toussaint (“Orange is the New Black”), con la misión de recuperar Azra y dar paso a una nueva era de paz. Su llegada obliga a los viejos enemigos a unirse para defender las tierras.