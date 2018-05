Adrián Suar, actor y conductor en “El Host”

El envío al que Vázquez califica como un “show all inclusive” tiene guiones escritos por Sebastián Borensztein, que durante 13 capítulos narra las aventuras de un gerente de un ostentoso hotel (Suar) quien retoma su puesto laboral luego de una licencia de tres meses.

El elenco se completa con la bella Natalie Pérez como la mujer que abandonó al anfitrión del lugar; el torpe encargado de las relaciones públicas (Vázquez); el chef a cargo, Alfredo Casero; la brasileña María Boop en la piel de la secretaria, y Bossi para llevar a delante sus tradicionales imitaciones de figuras populares.

Con este papel, Vázquez regresa a la pantalla chica luego de cuatro años de ausencia y afirmó que “cuando me dijeron iba a compartir programa junto a Suar y Bossi no tuve que pensarlo mucho. De todos modos, aunque no esté en pantalla, siempre estoy agradecido a la televisión, porque no es fácil cortar entradas en el teatro sin haber pasado por allí”.