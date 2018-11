Andrés Calamaro: “Hoy, publicar “Lolita” sería un escándalo y sería censurado”

- A.C.: Es una muy buena pregunta. Siempre escribo. Me gustaría seguir enfocado en terminar un libro de fotografías, escribir más ensayo y grabar más discos. Las giras son importantes, además son nuestro trabajo. El mío y el de mis compañeros. Son largas pero efímeras. Terminamos el disco con deseos de seguir grabando. Después del disco participé en tres grabaciones importantes, soy de grabar discos. Pero no descarto escribir más ensayo autodidacta.

- Andrés Calamaro: No. Muchos son los discos que se graban en un año, y escuché algunos brillantes. Sería un gran honor si ocurre que “Cargar La Suerte” resulta en considerarse el mejor disco del año. De momento, el disco supera la prueba de la indiferencia y está gustando incluso en España, en donde la sombra de “Honestidad Brutal” (1999) es alargada.

- “Las Rimas” te muestra cerca de un viejo trovador de protesta por la forma en la que decís las cosas, pero también te acerca a un rap, como hiciste con “Las Guerras” en “Por Mirarte”.

- El mío es otro aporte humilde al género de la canción. Escribir en verso es más que un recurso, las palabras son cómplices de la realidad y abriéndole puertas y pasillos (a los versos), las cuarenta verdades salen a nuestro encuentro. El rap tiene mucha protesta, claro... Me gusta mucho el rap y el hip hop bueno...claro. “Las Rimas” son rimas, pero es una canción de rock casi sin punto de comparación con el arte de los soneros y rimadores buenos.

-En una frase de Las Rimas, decís “somos la rabia, somos la gente”, que son frases de Eva Perón ¿Te sentís cercano al peronismo?

- No rechazo al peronismo. Pero tampoco puedo considerarme un “peronista auténtico” como fue Leonardo Favio. El peronismo es complejo, tampoco está siempre definido ideológicamente, es un movimiento popular contradictorio al servicio de una doctrina. Lo importante es no ser demasiado antiperonista. Ahora mismo el peronismo “de base” es de izquierdas, pero en el conjunto no es de derecha ni de izquierda. Existe la política dura y la política que involucra a los ciudadanos en su militancia.

- ¿En “Falso LV” hablas de un nuevo medioevo, considerás que lo que pasa en los Estados Unidos con Donald Trump y en la región con Jair Bolsonaro ratifica que vivimos tiempos conservadores donde toda forma de cultura está bajo sospecha?.

- Los movimientos “medievales” están ocurriendo en el llano también. Quieren prohibirlo todo. Hoy en día, publicar “Lolita” sería un escándalo y probablemente sería censurado. Pronto van a bajar cuadros del Museo del Prado...Y considerar “inconvenientes” ciertas películas de arte. Este es un nuevo moralismo agresivo. Curiosamente protagonizado por inocentes criaturas, en teoría, opositores a Trump o Jair Bolsonaro.

Télam.