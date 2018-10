Danza contemporánea de la mano de Gustavo Lescart y los alumnos del IUPA

Hoy se presentarán en el Auditorio Ciudad de las Artes, de Fundación Cultural Patagonia, los trabajos tutoriados por el coreógrafo y bailarín Gustavo Lesgart. La propuesta trae danza contemporáneas y coreografías y será con entrada libre y gratuita. Se presentarán dos bailes en dúo y otro grupal.

Subirán al escenario las obras de estudiantes del Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA), que contaron con el acompañamiento de Lesgart.

“Las piezas que se presentarán este sábado a la noche son el resultado de un largo trabajo que realizamos bajo el programa de tutorías que desarrollamos junto a estudiantes de danzas y de otras artes escénicas relacionadas al movimiento. Para muchos de los artistas que se presentarán serán sus primeras prácticas sobre el escenario, frente a un amplio publico”, comentó el coreógrafo en un encuentro que mantuvo con “Río Negro” el jueves pasado, tras la primera jornada del seminario, .

El programa de tutoría comenzó a funcionar en el IUPA en 2014 producto de un fuerte trabajo iniciado diez años antes por Lesgart y la actual directora de Arte Dramático del IUPA, Silvina Caliccchia. En el 2004, comenzaron con seminarios y capacitaciones tres veces al año, ya que se encontraba el bailarín se encontraba viviendo en Europa. Cuando regresó al país decidió retomar estas actividades de manera más intensa y dictó sus formaciones de manera más regular, visitando el IUPA casi todos los meses.

“La gente que venga a ver la espectáculo podrá conectarse que eso maravillo que tiene el arte, eso que se trasmite más allá de la técnica. Pueden llegar a entenderlo o no pero hay algo que se trasmite y eso es lo más importante”, destacó la bailarina

“Las tutorías pretenden acompañar a los estudiantes en la creación de sus propios trabajos, a través de encuentros presenciales y a distancia, mediante vídeos llamados u otras plataformas. Hoy las nuevas tecnologías nos permitieron tener un proceso más dinámico de creación. En cada encuentro dejaba marcadas las ideas en las que tenían que trabajar y durante mi ausencia tenían el acompañamiento de Silvina y acompañaba el proceso mirando los vídeos y desde ahí analizaba las que cosas que funcionaba y las que no y evaluaba los motivos. Es una herramienta que nos da el lugar para hacer un trabajo más activo y continuo”, relató Lesgart.

El destacado coreógrafo comenzó a trabajar en el IUPA en 2004 con clases de composición coreografía que eran complementadas con técnica de danza contemporáneas. La primer obra se presentó en el 2013, donde trabajaron cinco artistas, entre bailarines y personas abocadas al teatro y tuvo varias presentaciones en Roca, Neuquén, Cipolletti y Villa Regina.

“Mahuida Domo” es la pieza que abrirá la noche y será dirigida de Yuliana Arias, alumna de teatro y danza. Se trata de una puesta en escena que viene trabajando desde el año pasado, “realizó un trabajo enorme”, resaltó su tutor, quien además sostuvo que el concepto de las dos presentaciones del sábado es poner en puesta escénica todos los estudiando durante el año, la practica, la creación y la exhibición, “las tres patas de un mismo banco, la una no se pueda dar sin la otra”.

Cada presentación durará unos 20 minutos, por lo que se estima que la obra se extenderá por una hora. “Anónimo” será la segunda pieza y fue la que se gestó en el talle de montaje grupal. Su nombre responde a la idea que la relación que se da entre el individuo y el grupo. Allí estarán en escena más de 20 personas.

El cierre estará a cargo de Lesgart y Silvina Calicchia. “Hace mucho tiempo teníamos ganas de bailar juntos pero no se daba y vimos este momento como una oportunidad para hacerlo. Gustavo me propuso el tema ‘Gallo Rojo, Gallo Negro’ y me encantó”, comentó Calicchia.