Art-Football 2018, el otro Mundial ruso que juegan los argentinos

¿Cómo fue que un grupo de amigos que se juntaban a jugar al fútbol los jueves a la noche se convirtió en un equipo mundialista? Esta pregunta tiene una respuesta y esa respuesta tiene sus bemoles. Empecemos por los bemoles.

El grupo de amigos no era uno cualquiera. Allí se reunían, entre otros, el kuryaki Emmanuel Horvilleur y los el periodista Martín Souto y Marcelo López, convocados por un torneo de fútbol y música en la lejana Rusia. Era 2001.

Y el Mundial de marras no era, obviamente el certamen organizado por FIFA, sino un evento de origen benéfico impulsado por un ex vice primer ministro ruso, cuya primera edición iba a ser justamente en 2001, pero terminó siendo en 2007. Y allí fueron nuestros amigos de los jueves bajo el nombre de Los Gauchos Negros.

El Art-Football 2018 -más conocido como Mundial de Artistas- ya empezó: ayer, en Moscú, fue la ceremonia inaugural. Hoy se jugarán los primeros partidos, aunque el estreno de los nuestros será mañana ante los muchachos de Italia. También mañana está previsto el show de Emir Kusturica & The No Smoking Orchestra. El músico y cineasta serbio es considerado por la organización como “presidente” del torneo, que terminará el 3 de junio, once días antes del comienzo del Mundial de la FIFA (ver aparte).

Antes de emprender viaje a Moscú, hablamos con Martín Souto, periodista de TyC Sports y uno de los Gauchos históricos.