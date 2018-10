Betty Olave indignada con la película del Potro: “No es lo que me prometieron”

“No es lo que me prometieron, que era un homenaje. Hablé dos horas para contar la historia de mi hijo artísticamente y ayer salieron al aire a decir que no les importaba la parte artística, sino lo que le pasaba a esta persona”, dijo la madre de Ulises y Rodrigo.

Olave habló en Cadena 3 y se mostró molesta por el contenido del filme. “No me identifiqué con nada, ni a Rodrigo tampoco. Solamente vi un guión muy escaso, poca puesta en escena. La película se trata de alguna persona que no es mi hijo”, aseguró.

“Betty” consideró que la película no cuenta el crecimiento artístico de su hijo. “No contaron nada de la historia de Rodrigo ni de la vida artística, sino una parte muy fea que le pasó a alguna persona que se resintió con él, y estas son las consecuencias que hacen que uno ver nada, nada bueno ni que valga la pena. Muy escasa la inversión en todo lo que significa la película. Se ha invertido poco para ganar mucho”, indicó.

Hasta su nieto Ramiro fue blanco de las críticas de Olave: “El hijo de mi hijo, que vendría a ser mi nieto, también la había visto dos veces a la película, y nunca habló conmigo... nunca me preguntó cómo era su papá, con 21 años... total, él sabe todo con un tema que dice: ‘Qué la gente hable por hablar, yo la amo y esa es la verdad, un papel no es la felicidad’, pero no se contesta de esa forma, sino levantando un teléfono y diciendo: ‘Abuela, perdóname si algo hice mal’... por lo menos. No lo hace porque a lo mejor la mamá tiene mucho rencor hacia Rodrigo y le inculcó eso”.