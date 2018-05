Boda real: 5 películas de casamientos que no te podés perder

Nosotros, que no estamos invitados, bien podemos mirarlos mañana por la tele. O disfruta de otras bodas de pantalla grande:

El casamiento de Muriel

El problema es que no ha tenido nunca un amigo que se haya podido considerar un pretendiente, ni ha salido nunca con un hombre a solas.

Año bisiesto

No parecen destinados. Ella, Anna Brady (Amy Adams) es en esta película una típica chica de gran ciudad (Boston en este caso) que llega a Gales por casualidad y desprecia casi todo lo que hay ahí. Y a él, Declan (Matthew Goode), dueño del lugar en el que ella se queda, Anna no puede caerle peor.

27 bodas

La boda de mi mejor amigo

La película fue un éxito comercial y de crítica. La canción “I Say a Little Prayer (For You)” fue grabada por Diana King y presentada emblemáticamente en la cinta, convirtiéndose en un top 20 en el Billboard. La banda sonora presentó canciones de la dupla Burt Bacharach/Hal David.