Camila Canziani quedó eliminada de La Voz Argentina

Tras la televisación de la “batalla”, sus miles de fans estallaron de bronca vía redes sociales por el tema que le fue asignado por el propio Axel. A lo que ella con su característico buen humor señaló: “Jajaja chicos, vamos a tomarnos esto con humor!! Gracias a todos por el amor que me mandan, esto es así. Hoy me tocó jugar de visitante en cancha embarrada! Nunca voy a ser un títere ni un bicho comercial. Los quiero! Luchen por sus sueños!!!”

Además en su twitter destacó: “Chicos, esto recién empieza! Perdí en la batalla pero me llevo una hermosa experiencia!”

En la entrevista post batalla realizada por Cande Molfese para el sitio de Telefé la neuquina señaló: “de la experiencia de La Voz me llevo un montón de cosas, sobre todo haber podido cantar y dejarlo todo, disfrutar, a pesar del resultado”.

“El momento que me quedó más grabado es el de la Audición a Ciegas cuando realmente me valoraron por mi talento y mi pasión y no me determinó la imagen o un pre concepto”.

“Yo sueño poder seguir en el mundo del arte y transmitirle a la gente un mensaje que es que hagan lo que aman y que sigan sus sueños porque para eso está la vida”, concluyó la joven de 20 años.