Camila Canziani, la neuquina de La Voz, repasó su participación en el programa

Para Camila, que había interpretado maravillosamente “Listen” de Beyonce en la primera fase, el reggaeton de Tini no era lo mejor.

Un día en medio de esa rutina decidió presentarse al casting de La Voz Argentina y quedó seleccionada. Una vez dentro no tuvo problemas para pasar la primera ronda. Y claro, su voz conquista y eso hizo con los cuatro jurados que la escucharon de espalda.

Pero añadió: “Me hubiera gustado que sea un tema un poco más exigente a nivel vocal y a nivel musical. Estoy feliz porque si bien la letra es bastante machista y me parece bastante retrógrada para la época en la que estamos, intenté romper con eso desde mi personaje mostrando que uno es una princesa sin importar su su sexo, su edad, su peso, su altura, su estética, su vestimenta, su religión y sus creencia, uno es una princesa desde su esencia y es lo que quise mostrar con mi performance”.

Y agregó: “Yo se que mi compañera tiene patologías vocales por ende no podía superarla yo en caudal de voz, tenía que mantener volumen bajo y las partes de la canción que nos tocaron hacían que resalte su voz”.

“El tema que me tocó no fue de mi agrado pero creo que uno como artista tiene que pasar por todas las fases para poder crecer y si bien fue un reto, no se trataba de sobre salir ni de opacar a la otra sino más bien de hacer un dúo”, señaló ella en diálogo con “Río Negro”.

“La verdad que fue una experiencia muy interesante y muy enriquecedora, me llevo lo mejor que es la gente a la que conocí”.

“Y el hecho de poder haber podido captar público de todo el país y de todo el mundo, y haber tenido el apoyo de todos”.

resumió la neuquina sobre su paso por la pantalla de Telefé.

Tras quedar eliminada, sus fans mostraron su enojo a través de las redes. Ella siempre pacífica los calmó de inmediato. “Lamento que no se haya dado, de todas forma estoy re contenta, es un juego nada más así que por favor no se enojen con mi compañera que no tiene la culpa, es una competencia, es así”, resaltó en diálogo con este medio.

“Mi vida es el arte, mi vida es la música, no me lo va a detener esto, es simplemente una instancia más por la que pasé que me sirvió para ampliar mi llegada a todo mi público. Yo tengo la certeza que voy a vivir de esto, de hecho lo hago, al contrario de mis compañeros de La Voz que a nivel musical y profesional esto es a lo que aspiran”, subrayó al respecto.

También podés leer ¿Quién es Camila Canziani, la neuquina de La Voz Argentina?

Antes de que saliera a escena para la batalla Marley la presentó como una participante de Palermo que estudia Profesorado de Inglés. Eso es, tal vez, una de las cosas que más le molestó.

“Estoy desilusionada porque si bien todos somos humanos y cometemos errores, me pareció muy injusto que me hayan presentado con un perfil ajeno a mi, porque yo no estudio profesorado de inglés, ni soy de Palermo. Yo estudio Artes Escénicas, vivo de la música, vivo del arte, tomo clases de danza, de canto, de actuación, de acrobacia, de esgrima, toco el violín, la guitarra, la batería, el bajo, piano,. Trato de ser una artista integral y soy de mi querido Neuquén”, sostuvo.

“Me tiré a esta pileta que es el mundo del arte que es complicado. Esto es sudor y lágrimas, y audicionar constantemente, pero eso no significa que nos dejemos usar como un títere, nunca voy a ser un títere, nunca voy a ser un bicho comercial”, sentenció.

“Uno como artista lo que busca es dar un mensaje, poder vivir de su arte y estar feliz con eso. Pero es difícil cuando la sociedad intenta lo contrario, pero vamos a poder con eso, y vamos a poder sacar las etiquetas que se le ponen a uno cuando nace, y hacer lo que uno realmente siente”, reflexionó la artista de 20 años.

“¿Volverías a un reality?”, le preguntó este medio a la joven que comenzó a cantar tan pronto como aprendió a hablar.

“Yo vivo de esto, recién me estoy insertando en el medio y tengo el objetivo de poder trabajar en esto, pero no volvería, creo yo, a un reality show ya que es un juego, una distorsión de la realidad”, cerró Camila.