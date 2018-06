Canabislito Funk celebra sus veinte años con dos shows

Cómo hace una banda que no tiene contratos que cumplir ni obligaciones discográficas que sostener para estar veinte años tocando? “Por la necesidad misma de tocar”, nos responde Gustavo Giannini, bajista y fundador de Canabislito Funk, la banda en cuestión que este mes está cumpliendo dos décadas de escenarios. “Una necesidad de tocar y no tener expectativas ni canalizar nada en Canabislito. Por eso duramos tanto tiempo. Para mi siempre fue una necesidad musical porque para mi, que venía del punk rock, fue un quiebre. En esta banda me abrí a otros estilos”

Canabislito celebra todos estos años de música con dos conciertos: esta noche en La Casa de la Bodega, de Cipolletti; y mañana sábado, en Tótem Bar, de Neuquén. En ambos casos, a las 23 y con entrada libre y gratuita.

Sobre lo que ocurrirá este fin de semana, Giannini avisa: “No hay nada preparado especialmente para la ocasión más que lo que habitualmente preparamos. Sólo que este mes cumplimos veinte años como banda y lo festejamos tocando”.

P- De aquella formación, qué quedó?

R- Canabislito empezamos y seguimos Martín Zárraga en guitarra y yo en bajo. El Chula Fernández en batería estuvo poco menos de un año. Lo reemplazó Hugo Piris, un batero uruguayo con varios años viviendo en Neuquén. Le dio una impronta candombera que el trío no tenía. También se fue y lo reemplazó Guille Ochonga, que es con quien seguimos tocando.

P- La formación clásica es la actual.

R- Sí, porque Guille está tocando en la banda desde hace doce años. Han pasado ocasionalmente otros músicos, probamos con algunos cantantes, pero cada vez que probábamos con otra cosa sentíamos que dejábamos de ser Canabislito.

P- ¿Cómo es el sonido de la banda en veinte años?

R- El sonido de un power trío que fusiona diferentes estilos como el tango, candombe, folclore, rock. Y que , a pesar de ser una banda instrumental, predomina la canción por sobre la improvisación. Hay solos de batería, guitarra y bajo, pero no dejan de ser temas cortitos.