Canción sin fronteras

P- ¿Quién es Devra?

R- Devra es un ser humano que descubrió en el canto su forma de expresarse en el mundo y pudo, además, hacer de esta su profesión.

P- ¿Cuándo fueron tus inicios en el canto?

R- Fueron desde muy pequeña, ya que mi abuela era profesora de música y yo cantaba mucho con ella mientras, a su vez, me enseñaba. También participaba de coros de niños y luego de adolescentes. Después vinieron experiencias en La Plata cantando en vivo como solista y/o corista. Más tarde canté y toqué el piano junto a una banda de diez músicos en encuentros sociales/vecinales que se ofrecían en los barrios. Profesionalmente, fue a partir del 2006 cuando luego de ser invitada por Fabián Gallina en un par de ocasiones para cantar árabe formamos el grupo Kalahary, él, Fabio Santarelli, Marcelino Altomaro Zitti y yo.

P- ¿Junto con qué artistas cantaste?

R- Actué junto a tantísimos músicos/as y cantantes. El año pasado había hecho una lista de 50 por lo menos. La mayoría artistas locales de altísima calidad. No sería justo nombrar sólo algunos, pero en todo caso menciono a dos orquestas muy importantes del mundo árabe de talla internacional como son la de Mario Kirlis y Armen Kusikian, con quienes tuve la dicha de cantar. Son varios los/las bailarines o actores/actrices con quienes hemos hecho actividades artísticas juntos.

P- ¿Cuáles escenarios fueron los más relevantes para vos?

R- Soy una artista que priorizó su proyecto familiar y si bien he llevado adelante mi carrera sin pausa fue en ese contexto, así es que viajar o ausentarme mucho de mi hogar no estaba en los planes. Por esta razón he vivido mi actividad en teatros, salas y escenarios de nuestra zona. Un espacio relevante para mí es el Teatro Español de Neuquén, por lo imponente del lugar, lo emocionante que ha sido cantar ahí y también por los recuerdos que guardo de cuando he bailado de niña en ese escenario.

Ahora el contexto es diferente, mis hijos son más grandes, mi marido partió de este mundo a comienzos del 2018, lo que presenta en general toda una nueva realidad. En octubre viajaremos a Buenos Aires y aprovecharé a cantar en otros escenarios. El camino no se detiene.

P- Sabemos que cantaste en muchos idiomas, ¿qué tantos?

R- He cantado en español, portugués, inglés, dialectos árabes, francés, italiano, judeo-español, ivrit.

P- ¿Qué influencias artísticas fueron las más importantes para vos?

R- Muchas y muy diversas: Mercedes Sosa, Luis A. Spinetta, Soda Stereo, Roberto Goyeneche, Susana Rinaldi, Barbra Streisand, Edith Piaf, Luciano Pavarotti, Plácido Domingo, Monserrat Caballe, The Beatles, Pink Floyd... ¡podría seguir!

P- ¿Que géneros musicales te atravesaron? ¿Hay alguno que prefieras?

R- Quizás con el que me identifique sea el jazz en francés. Sin embargo, tanto este como el tango, el folclore, el rock, la música del mundo y demás son parte de mí, como siempre digo, parte de este ser “universal” que reconozco en mí.