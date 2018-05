Canciones sobre la lluvia, mientras empieza a llover (o no)

“Cantando bajo la lluvia” - Gene Kelly (1952)

La escena de Gene Kelly bailando bajo la lluvia no estaba en el guión original, en el primer borrador iba a ser cantado por Reynolds, O’Connor, y Kelly en su vuelta de la presentación de ‘El Caballero Duelista’. Durante el rodaje de esta misma escena, Gene Kelly, el protagonista se encontraba con 39 grados de fiebre.​ Una leyenda común es que Kelly rodó la canción entera en una sola toma, gracias a varias cámaras situadas en diferentes lugares predeterminados, aunque en realidad la secuencia tomo 2-3 días.​ Otro mito es que la lluvia estaba hecha mezclando agua y leche, para un mayor efecto visual en la cámara; el efecto visual deseado se consiguió, aunque con dificultad, gracias a efectos de contraluz.​

“Rain” - The Beatles (1966)

Escrita por John Lennon, fue publicada por primera vez en junio de 1966 como lado B del sencillo “Paperback Writer”. Ambas canciones fueron grabadas durante las sesiones de Revolver, pero ninguna aparece en el álbum. “Rain” suele ser calificada como el mejor lado B de The Beatles, especialmente por la presencia de un denso sonido y la inclusión de voces al revés, que fueron un indicio de lo que sería Revolver, publicado dos meses después. Según Neil Aspinall -roadie de The Beatles- y John Lennon, la inspiración de “Rain” se remonta a la gira de la banda en Australia, donde a su llegada al aeropuerto de Melbourne, empezó una gran llovizna y además había un mal clima.​ Lennon dijo: “Nunca he visto una lluvia tan fuerte, excepto en Tahití”, y luego explicó que “Rain” era “sobre la gente que se queja por la lluvia todo el tiempo”.​

“Riders on the Storm” - The Doors (1971)

Clásico de Los Doors, esta canción fue publicado como single en su álbum de 1971, “L.A. Woman”, el último disco con participación de Jim Morrison. De acuerdo al guitarrista de la banda, Robby Krieger, estuvo inspirada por la canción “(Ghost) Riders in the Sky: A Cowboy Legend”.

“It’s Raining Again” - Supertramp (1982)

De la banda británica Supertramp, fue publicada en el álbum de estudio “...Famous Last Words...” (1982). El final de la canción incorpora una parte de la canción infantil “It’s Raining, It’s Pouring”. La canción incluyó varias voces grabadas por Hodgson. En versiones en directo de la gira Famous Last Words, John Helliwell y Scott Page cantaban las partes melódicas más bajas mientras que Hogson hacía las partes más altas. Contiene también un solo de melódica de Rick Davies, originalmente acreditado a Helliwell.

“Have You Ever Seen the Rain?” - Creedence Clearwater Revival (1971)

Escrita por John Fogerty y lanzada en 1970 en el álbum Pendulum de Creedence Clearwater Revival. Se ha especulado sobre que la letra de la canción pueda referirse a la Guerra de Vietnam, siendo “rain” una metáfora de las bombas cayendo del cielo.​

“Rain Fall Down” - Rolling Stones (2005)

Traducido como “La lluvia cae”, forma parte del álbum “A Bigger Bang”. El single fue lanzado el 5 de diciembre de 2005 como segundo single de su álbum alcanzando su posición máxima en el puesto # 33 en el Reino Unido. También llegó hasta el puesto # 21 del Hot Dance Club Songs de Billboard en febrero de 2006. Su vídeo musical está relacionado con el de “Streets of Love”, del mismo álbum. Fue dirigido por el director de cine y músico sueco Jonas Åkerlund.​

“Rain” - Madonna (1993)

Fue publicada como el quinto sencillo de su quinto álbum de estudio “Erotica”, en julio de 1993. La canción está escrita y producida por Madonna y Shep Pettibone, resultando ser un éxito moderado en las listas mundiales, llegando al puesto Nº1 en Canadá y al puesto Nº14 en el Billboard Hot 100.

“Electrical Storm” - U2 (2002)

Fue el único single del segundo álbum recopilatorio de U2, “The Best of 1990-2000”, y una de las dos nuevas canciones grabadas para ese disco (la otra es “The Hands That Built America”, tema principal de la banda sonora de la película “Pandillas de Nueva York”, de Martin Scorsese).

“No rain” - Blind Melon

Fue lanzada en 1993 en el de nombre idéntico, “Blind Melon” y como un single. El video musical muestra a una chica abeja “Bee Girl” encarnada por Heather DeLoach.

“Novembre rain” - Guns N’ Roses (1992)

Es una de las canciones más famosas de Guns N’ Roses, compuesta por Axl Rose y perteneciente al tercer álbum del grupo; siendo la décima canción y primer sencillo del “Use Your Illusion I”. Lanzada el 18 de febrero de 1992 en el Reino Unido, se sabe que Axl habría estado trabajando en ella desde 1983. Tan conocido como la propia canción, quizá una mayor atención se le ofrece al vídeo musical, el cual, cuando fue lanzado en 1992, rápidamente se convirtió en el más solicitado en la MTV, y ganó el MTV Video Music Awards a la mejor cinematografía. La canción se ubicó en el puesto 5 de las 1000 mejores de todos los tiempos según la revista Q Music y en el puesto 6 de las mejores canciones que incluyen a los mejores solos de guitarra de la historia.

“Purple rain” - Prince (1984)

Esta power ballad, que conjuga los estilos rock, pop y gospel, fue compuesta por Prince y su banda The Revolution, perteneciente al álbum homónimo, que fue producido como banda sonora de la película del mismo nombre también, en el año 1984. Alcanzó la segunda ubicación del Billboard Hot 1003​ sólo por detrás de «Wake Me Up Before You Go-Go» de Wham! por lo que fue certificado con el disco de oro en los Estados Unidos por la venta de un millón de copias.​

“Only Happy When It Rains” - Garbage (1995)