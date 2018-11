Candelaria Tinelli contó que sufrió anorexia y bulimia

“No se si es por que se acerca mi cumple y me pongo mas sensible de lo que ya soy, pero sentía ganas de aprovechar la exposición (sin intención de que hagan notas,), sabiendo que me siguen muchas adolescentes, para contarles un poco mi historia, y dejarles un mensaje a los que lo necesiten. No quiero dar pena con esto”, dice el post de Instagram de la hija mayor de Marcelo Tineli, Candelaria.

Lelé, como le dicen, cumplirá 28 años mañana y quiso compartir con sus seguidores el padecimiento que la acompañó de los 15 a los 27 años. La joven contó que sufrió de anorexia y bulimia.

Desde su cuenta de Instagram, le pidió a sus seguidores que “abran los ojos“. El texto fue acompañado por varias imágenes que la muestran en distintos momentos de su vida e intentó dejar un mensaje para quienes tal como ella, sufren esta clase de enfermedades: “El cuerpo pasa factura. En mi cabeza quedan secuelas“.

“Anorexia y bulimia desde los 15 hasta los 27. Pesando 10 kilos menos que hoy. Cinco años sin menstruar. Caída extrema de pelo. Depresión y mal humor. No poder disfrutar NADA“, contó Candelaria, quien aseguró que llegó a encerrarse como consecuencia de sus ataques de pánico y fobia social.