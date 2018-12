“Cardumen”, teatro dentro de una casilla rodante

“Cardumen” retrata a un grupo de seres que se interrogan sobre la desaparición de uno de sus integrantes y el desequilibrio que produce la llegada de la supuesta hija de quién ya no está. El miedo a perder lo poco que nos queda de un ser amado y ausente puede poner en crisis, aunque sea levemente, la vida tranquila de unos amigos que viven cerca del mar. Tal vez la solución sea reorganizar el cardumen, engrosar sus filas, mirar el horizonte en compañía.

En una charla con “Río Negro”, Laura Raiter nos cuenta de qué trata “Cardumen”: “Es una historia sencilla. Cuenta la ausencia de Omar, un buzo que un día se fue al mar y no volvió más. Nosotros estamos esperando el día de su cumpleaños con la idea de que vuelva, esperándolo. En la casilla, que es lugar donde este hombre vive, están su ex mujer, una vecina y un amigo. Luego se suma una chica que dice ser la hija de esta persona que no está y que esperamos”.

Si bien la casilla rodante está ubicada en un solar de Stefenelli, la historia transcurre muy lejos de allí: “Ocurre en el mar, en una playa desértica de las costa rionegrina. El vivía en ese lugar por eso estamos nosotros ahí”, revela Laura.

Al igual que la historia, el texto también es muy sencillo: “Creo que lo más interesante de la obra es el tratamiento de la cercanía física de las personas en un lugar que no es un teatro”, resume la actriz de obras como “Todo mi sano cuerpo, te ofrezco” y “La gran noche”.

La casilla rodante no se mueve ¿o sí? “En momento lo pensamos”, dice Laura Raiteri. “Pensamos en mover la casilla durante la obra, pero al final no lo hicimos porque era peligroso. Somos diez ahí dentro (risas)”.