Casciari & Zambayonny dos tipos trágicos

Dos tristes tipos cuentan tragedias en traje. Funcionaría mejor si fueran tres, pero son dos: Casciari y Zambayonny, dos tipos para nada tristes (salvo cuando cuentan tragedias) que se admiraban mutuamente, pero que no se conocían hasta que lo hicieron y la consecuencia de eso, una de tantas, fue inevitable. Armaron un show con los cuentos de uno y la música del otro para entristecer personas contando, ya lo dijimos, tragedias. Este jueves, el dúo trae a Neuquén el espectáculo de marras titulado, obviamente, “Tragedias”, para una función que comenzará a las 21 en el Cine Teatro Español. En estos días, llamamos a Casciari para que nos cuente si de verdad son trágicos en serio o tenemos que esperar el remate “negro”. Y la respuesta fue lapidaria: somos trágicos en serio. P- ¿Qué es “Tragedias”? R- Es algo que hacemos cuando tenemos nuestras agendas libres. Es una boludez: una canción, un cuento, una canción, un cuento... Es fusionar lo que hace con lo que hago yo con la única salvedad de que se tratan de cosas tremendamente trágicas. A diferencia de los shows de stand up, nosotros queremos que la gente salga mal. P- Me decías que se trata de canción, cuento canción. ¿Cómo es la elección de tus cuentos y de las canciones de Zambayonny? R- Esto empezó así: estábamos una vez comiendo un asado en casa y yo me tenía que comprar un traje para un casamiento y le pregunté a “Zamba” qué onda él con esas cosas, me dijo que tenía uno pero se lo había regalado a un fan que se había muerto, yo le dije que también tenía un fan muerto y empezamos a hablar de cosas trágicas que nos pasaron. Nos pusimos a hablar de tragedias... y de trajes. Y nos dijimos ¿por qué no hacemos un espectáculo donde nos vestimos de traje? Yo amortizo el traje que me tengo que comprar para el casamiento y contamos cosas trágicas. Le pregunté a “Samba” si tenía canciones trágicas y respondió que casi todas sus canciones lo eran. Le pedí que buscará canciones que sean realmente trágicas, no irónicas o paradójicamente trágicas y yo busco cuentos. Y eso es lo que hacemos, nos divertimos arriba del escenario viendo cómo la gente se va entristeciendo conforme transcurre el espectáculo. P- ¿Hay un trabajo en conjunto en la elección de los cuentos y canciones? R- No, no es tan complejo. Lo que sí hacemos es contarnos en el camarín qué vamos a hacer para que nuestras transiciones entre canción y cuento, que sí son más divertidas, conecten unas con otras.

P- ¿Por qué con Zambayonny para esta idea? R- No nos conocíamos personalmente, pero sí sabíamos de la mutua admiración por lo que hacía el otro. Lo sabíamos porque cada uno lo decía públicamente en entrevistas. Yo vivía en España y el acá y nunca nos habíamos visto. Cuando me vine, empezamos a vernos y rápidamente decidimos hacer cosas juntos porque nos gusta la misma literatura, sus canciones y mis cuentos tienen algún eje común que tiene que ver con haber transitado los mismos caminos. P- Y se dieron cuenta que la idea funcionaba. ¿Cuánto hace que lo hacen? R- La verdad es que lo hacemos cuando podemos. No tenemos ninguna periodicidad establecida y nos divierte mucho hacerlo. Y no tenemos tampoco la fantasía de hacerlo por mucho tiempo más. P- Habitualmente, los escritores le dejan la lectura a los lectores, sin embargo vos te encargás de leerles a esos (potenciales) lectores. ¿Qué encontraste en tus cuentos al leerte en voz alta? R- Hay dos cosas que me parecen importantes. Una, que conseguís oyentes además de lectores. Abrís muchísimo tu mercado y eso es fundamental. Se venden más libros. Y por el lado del escritor, en la continuidad de la lectura el cuento va creciendo, nunca leo lo mismo aunque sea el mismo cuento. Es una reescritura oral que me parece alucinante. Finjo durante los primeros tres minutos que voy a leer y después lo que sale es otra cosa. P- Respecto de tu experiencia con “Orsai”, tras mandar al diablo a la gran industria editorial, el modo de autogestión ¿cómo lo evaluás hoy? R- Lo real es que cuando te independizás de multinacionales es que todos esos avatares no te pertenecen. Laburás con Planeta y te dice “Mirá, hay recesión en todo el mundo” y te la tenés que creer. En cambio, cuando trabajás vos solo te das cuenta que no es verdad, que puede haber recesión en un país pero en otro no. Entonces te movés mejor en ese país durante un tiempo. Mi empresa editorial Orsai tiene sede en tres países, imprimimos en cuatro países. A veces hay recesión en uno de esos tres, pero no en todos. Es muchísimo más divertido, no tenés un jefe ni tampoco gente que te caga permanentemente como en las editoriales tradicionales. No sé, a mi me cuesta mucho entender cómo no se puso de moda.

P- ¿Te cierran los números? R- ¿Cómo no van a cerrar los números si no hay nadie que te la robe? No cierran cuando las editoriales quieren hacer negocios inmobiliarios con los autores. P- Estética y creativamente también podés hacer cosas mejores de esta manera. R- ¡Absolutamente! Cuando las cosas te empiezan a ir bien, te empiezan a presionar para que hagas una cosa por año, tenés que firmar un contrato de cinco novelas en cinco años ¡No hay ningún escritor en el mundo que haga esas cinco novelas con ganas! Podrás hacer una con ganas, las otras cuatro las hacés bajo presión. ¿Sabés la cantidad de libros que leo y me doy cuenta de que el autor no tiene ganas de estar sentado escribiendo eso, que lo está haciendo solamente porque la editorial lo está presionando? P- ¿Qué le dirías al público de la región para que vaya al espectáculo, ahora que sabe que es trágico? R- Que no vayan, que seguramente hay cosas más divertidas a esa hora en Neuquén. P- Con esto no hacés más que afirmar nuestra asistencia. R- ¡Lo sé! (Risas)

“Tragedias”

Lo que hay que saber

Día y hora: jueves 26 de julio a las 21

Lugar: Cine Teatro Español de Neuquén

Entradas: $ 450 y $ 500

Punto de venta: Vintage (Belgrano 235), de 15 a 20

Consultas: 299-5461407

Casciari: un hombre libre... de editoriales

Bonaerense de Mercedes, Hernán Casciari (1971) es un escritor que en 2010 renunció a todo, literalmente, para emprender un camino independiente en el campo editorial. En ese contexto lanza la revista “Orsai”, una revista de literatura y crónica periodística sin publicidad, con autores y autoras prestigiosos, ilustradores de lujo, bien encuadernada y con papel de alta calidad que se vende por internet con envío a domicilio. En el primer número de “Orsai” escribieron, por caso, Juan Villoro, Nick Hornby, Hernán Iglesias Illa, Carolina Aguirre y Pedro Mairal, entre otros. Casciari lleva siete años trabajando por fuera de las editoriales tradicionales, editando, vendiendo y distribuyendo sus libros a través de su propio sello independiente, que también se llama Orsai, produciendo sus obras de teatro. Para saber si a Casciari “le funciona” basta un dato, este: de su último libro, “El mejor infarto de mi vida”, hizo 3.000 ejemplares que se agotaron en tres semanas. Hasta septiembre de 2010 fue columnista de “El País” (España) y “La Nación”.

¿Quién es Zambayonny?

Antes conocido como Diego Adrián Perdomo (Buenos Aires, 1973), Zambayonny vivió casi toda su vida en Bahía Blanca. Su estilo musical es conocido como “romance guarango” o “amor escatológico”; debido al uso constante de malas palabras, humor negro. En 2011, su álbum “Búfalo de agua” fue nominado a los Premios Carlos Gardel, en la categoría Mejor Autor, pero perdió ante León Gieco por “El desembarco”. Además de doce discos, Zambayonny publicó tres novelas: “Biografía de un superhéroe”, “Leyenda de un superhéroe” y “La suerte del campeón”. Dijo de su trabajo: “Mis canciones son dosis de humor y resultadistas, con lenguaje en algunos casos subido de tono. Los críticos tienen problemas conmigo, yo no”.

Roca