Charly García se acordó de Macri en pleno recital

Me acaban de mandar este video de Charly García recién en Córdoba. “Mauricio Macri...” pic.twitter.com/1zzs64H1b9

En medio de un tema, García tiró el ya famoso “Mauricio Macri la p... que te parió”, canto viralizado durante el verano y que en esta ocasión fue bien recibido por su público, que explotó en aplausos para el músico. Rápidamente, el video se potenció en las redes y encontró varias opiniones cruzadas, colocando al cantante como tendencia en Twitter, por ejemplo.

Años atrás, Charly había confesado una cierta simpatía con Cristina aún sin confesarse kirchnerista. Por su parte, no se había expresado demasiado respecto a Macri, aunque en alguna oportunidad aprovechó para contar una anécdota en la que afirmó que no terminaba de confiar en el ex mandatario de Boca. Anoche, por lo pronto, sentó postura.