Cinco libros imperdibles de Philip Roth

Pastoral Americana (1997)

Para muchos la gran obra maestra de Philip Roth.

El protagonista narra la trágica historia de un compañero de clase, Swede, cuya vida de clase media estalla cuando su hija se mete en un grupo terrorista. La novela es un intento de Roth de entender el caos y la locura de los años sesenta y su persistencia en la psique americana.

Seymour Levov, modelo a seguir por todos los muchachos judíos de New Jersey, gran atleta y mejor hijo, sólido heredero de la fábrica de guantes que su padre levantó desde la nada, ha rebasado la mitad del siglo XX sin conflictos que puedan estropear su vida placentera, que comparte con su mujer Dawn, ex Miss New Jersey, y con su hija Meredith. En este preciso momento,con su vida convertida en un eterno día de Acción de Gracias, Levov verá derrumbarse estrepitosamente todo lo que le rodea.