Cosmogónica: psicodelia roquense acá, allá y en todas partes

Las composiciones son un trabajo colectivo. Uno aporta un riff, una línea y el resto (se) suma. “‘Big Bang’, la primera canción del disco es algo que yo había hecho haced mil años, que lo retomé con ellos y surgió un final que no tenía. El segundo tema, ‘Ruta chica’, es un riff que trajo Mauro que lo empezó a probar con Manu y le empezamos a sumar elementos. El tercer tema, ‘La encantadora de serpientes’, es otro tema que Mauro tenía desde hace mucho, con una rítmica medio rara. A mi se me ocurrieron notas arriba de eso”, cuenta Charly sobre el proceso compositivo.

El nombre de la banda es un misterio, literalmente. Sólo se sabe que surgió de la oración de un libro abierto al azar del que nadie recuerda ni título ni autor. El hombre detrás del gesto fue Manu: “Estábamos a poco del primer concierto, en agosto del año pasado, y no teníamos nombre. Durante una reunión de amigos, hablando de todo un poco, agarré un libro, lo abrí en cualquier parte y en una lectura así nomás me encontré con la frase ‘la cosmogonía de...’, no sé que cosa, me gustó la palabra, lo propuse y quedó Cosmogónica. No me acuerdo nada más de ese libro (risas)”.

¿Quieren saber qué piensan de Cosmogónica en Rusia? Esto: “Todos los tracks del álbum tienen una base compositiva y melódica estricta -no complicada, pero abriendo un amplio espacio para desviaciones estilísticas e improvisaciones del guitarrista. Y no sólo a él. Ya que el bajista tampoco es reacio a los solos y resulta bastante convincente. Pero básicamente el bajista y el baterista, por supuesto, se centran en configurar las estructuras rítmicas y en mantener una carga de bits de balanceo suave (...) El álbum resultó ser bastante parejo. Pero si se destaca algo, nombraré la canción “Six Five”, en la que las influencias del prog-fusion rock son más obvias y fuertes”.