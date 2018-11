Creedence Clearwater Revival lanza colección especial

Una caja de lujo con los siete discos de estudio registrados por la banda de rock estadounidense Creedence Clearwater Revival, remasterizados en formato vinilo, y un libro de 80 páginas con material del grupo será lanzada el próximo 30 de noviembre para conmemorar los 50 años de la edición del primer álbum de estudio del popular conjunto comandado por John Fogerty.

Según anunció la compañía Craft Recordings, a través de las redes sociales, los vinilos contenidos en “The Studio Albums Collection” tuvieron un tratamiento sonoro moderno en los estudios Abbey Road, en tanto que el libro incluye fotos inéditas y diferentes reportajes y artículos sobre el grupo.

Se trata de los registros realizados entre 1968 y 1972, año en que el grupo se separó, tras la partida del guitarrista Tom Fogerty y un frustrado intento de continuar como trío, tal como ocurrió en “Mardi Gras”, último trabajo de estudio de la banda.

Surgido en las afueras de San Francisco, la banda que completaban Stu Cook y Doug Clifford alcanzó la popularidad con clásicos como “Down on the corner”, “Fortunate’s son”, “Moonlight rising”, “Travelling band” y “Have you ever seen the rain”, entre otros.

Con su debut con el álbum homónimo, Creedence Clearwater Revival se diferenció de sus pares de época por el abordaje de un estilo de rock clásico y directo, en la tradición del country, el blues y el rock sureño, en momentos en que se imponía la psicodelia.

A pesar de ello, el grupo no sólo no desentonó, sino que además se ganó una sonora aprobación en su participación en el famoso Festival de Woodstock, en 1969, en plena apoteosis del movimiento hippie.

Tras memorables discos como “Willie and the poor boys”, “Green river” y “Cosmo’s factory”, entre otros, el grupo sufrió la deserción de Tom Fogerty para luego separarse definitivamente.

La disolución trajo aparejados diversos conflictos judiciales entre los hermanos Fogerty y el resto de los miembros y actualmente Cook y Clifford continúan girando por todo el mundo con los clásicos de la banda, en una formación rebautizada como Creedence Clearwater Revisited.