Cuál es la polémica entre Matías Martin y Cabito

Desde hace dos días, el programa de radio “Basta de todo” es noticia. Pero no por su contenido sino por la desvinculación de un histórico del equipo y por la polémica que estalló entre el conductor, Matías Martin, siempre de perfil bajo, y quien dejará el ciclo, Cabito Massa Alcántara.

Qué pasó?

Martin y Cabito compartieron el aire de la FM Metro durante 18 años. Pero, hace una semana, Martin decidió dejar afuera del ciclo a su compañero, que abandonó el programa el viernes pasado.

La noticia se confirmó el lunes, cuando Matías Martin dijo al aire: “En el arranque del programa hablamos de la fiesta de Basta de Todo, que fue muy particular. Yo dije que llegué medio ‘bajeli’ a la fiesta y tal vez en parte por eso superó las expectativas, porque fui un poco tocado anímicamente y sin tener en cuenta después de todo lo que terminó pasando y terminamos viviendo: el encuentro con la gente, con el equipo, bailar, disfrutar, cantar... y una fiesta que la verdad que estuvo muy, muy buena. En esa fiesta hubo un momento que estuvimos todos en el escenario y Cabito no estuvo. Por ahí no se sintió como para venir y compartir ese momento que podría haber significado una despedida. Sí, lo estoy confirmando: Cabito no va a seguir en Basta... Es una decisión dolorosa de la cual me hago cargo como conductor del programa, del grupo y del equipo. Sentí que el ciclo hace rato que había perdido algo y a la vez, por ahí suene contradictorio, pero celebro, aún en estos 18 años con el desgaste que vengo sintiendo, y con algunos problemas puntuales... Sabrán que no voy a estar contando internas, ni voy a alimentar puteríos, ni parte de la imaginación de alguien de generar una noticia extra, pero yo venía sintiendo el desgaste de este matrimonio, del recorrido de este programa tanto más grande de lo que uno puede imaginar”.

Aunque Martin no quiso hablar de la “interna”, Cabito fue a un programa de la tarde y puso todas las palabras de Martin en duda: “La decisión fue de Matías Martin, no de las autoridades de la radio. ¿Matías comentó que le preocupa mi salud? No sé, que alguien diga si vino al sanatorio cuando estuve internado. ¿Qué es preocuparse? Me operé de bypass gástrico porque en mi estado de obesidad me iba a morir. De hecho, estuve clínicamente muerto después de la operación y estuve cuatro días en terapia intensiva entubado. Y esos momentos te sirven para darte cuenta de quiénes están con vos y quiénes no, quiénes te llaman y quiénes ni aparecen”, le dijo a La Nación.

El otro capítulo llegó ayer, cuando Matías Martin decidió responder esa acusación. Lo hizo al aire, en su programa: “Quería decir algo con respecto a lo que pasó en estos días y todo lo que ocurrió. Simplemente decir... vamos a respirar un poco porque... que me importa mucho Cabito, que estuvimos con él siempre, que hicimos mucho por ayudarlo, que siempre estuve cerca, que jamás fui indiferente a su situación, él sabe que yo lo ayudé, sabe que estuve cerca y ahora tiene las pruebas: las capturas de WhatsApp de mis diálogos con su doctora, que nunca pensé ni creí que se las iba a mandar.