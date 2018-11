InnSæ: Cuatro chelos callejeros y un canto sutil

El plan era desacralizar los chelos, llevarlos de la pulcritud de la sala académica a la calle. Con esa idea en mente, Cristian Flores, estudiante de música del Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA), comenzó a darle forma a la idea de amar un ensamble de cuatro chelos callejeros. Tomó algunas sugerencias de un profe, pero hizo la suya. Y al momento de buscar socios musicales, Cristian miró a sus costados y allí estaban, no mucho más lejos que un par de sillas: eran sus compañeros de fila de chelos de la Orquesta Ocasional de Rock Sinfónico (OORS). Allí mismo, en esa original formación juvenil estaba la génesis del ensamble que hoy conocemos como InnSæi: cuatro chelos desprejuiciados y una voz femenina, sensible y poderosa a la vez.

InnSæi se pronuncia “insaié” y es un concepto de la lengua islandesa del cual ya hablaremos. El cuarteto de músicos esta formado, además de por Cristian Flores (32), por Tayiel Estive (21), Julieta Olivera (21) y Luciano Marzialetti. Todos ellos, además de compartir la fila de chelos de la OORS y el ensamble en cuestión, son compañeros de estudio del instrumento en el IUPA. Al conjunto lo completa la cantante Tamara Flores (22), estudiante de séptimo año de canto lírico en el IUPA.

En apenas un puñado de meses, InnSæi no sólo sacó los chelos a la vía pública en diversas intervenciones en plazas, paseos y veredas del Alto Valle, sino que tiene agendados dos presentaciones “bajo techo”: una, esta misma noche, en Casa de la Cultura, en un súper encuentro de ensambles; la otra, el próximo sábado, en el Teatro de La Estación, donde serán el número principal (ver aparte).

Volvamos al plan maestro. La idea comenzó a tomar forma en febrero de este año cuando Cristian tomó el impulso y se lo propuso a sus compañeros de fila de OORS: “El formato no es habitual”, reconoce. “La idea era tocar en espacios callejeros y en espacios más formales. Nuestro instrumento es puramente académico, no lo ves en otro espacio. Se me ocurrió sacarlo a la calle, que la gente lo conozca y se familiarice con sus sonidos. A los chicos les gustó la idea y empezamos. Con el tiempo, resolvimos sumar una voz y, después de algunas pruebas, se sumó Tamara”.

“Me gustó mucho la idea y me gusta mucho el violonchelo como instrumento. Hay una conexión sonora entre los cantantes y los chelos”, dice Tamara. “El chelo tiene el registro de una voz humana”, confirma Julieta.

Sobre esa particular relación entre la voz humana y el chelo, Tamara destaca que “nos podemos entender bien y podemos hacer cuestiones tímbricas y sonoras que son muy lindas. Por ahí, con otros instrumentos no nos da, por ejemplo la flauta. No es tan fácil de ensamblar por los timbres, sobre todo”.