¿Cubero intentó conquistar a Pampita?

Fabian Cubero participó como invitado en el programa de Pampita, al cuál podría sumarse a partir de la semana que viene como panelista.

Durante la entrevista, el futbolista habló sobre su relación con Mica Viciconte y también recordó el momento en el que, antes de salir con Mica, había intentado seducir a Carolina a través de las redes sociales. “¿Te acordás cuando te escribí y estabas con Pico. Fue por Instagram. Y no me diste bola”, expresó Fabián, a lo que la modelo contestó: “No, por Instagram no hay ninguna posibilidad”, sin dar pie para seguir en el tema.