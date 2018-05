Dan Wells, un pesimista que atrae lectores jóvenes

El escritor estadounidense Dan Wells, creador de las sagas juveniles más vendidas en las últimas ediciones de la Feria del Libro, sostuvo que a través de sus libros intenta demostrar “la fuerza y entereza de la mujer” y que como sociedad debemos hacer cambios urgentes para no tener un futuro apocalíptico.

R- Siempre me preguntan de dónde saco las ideas y les digo que lo más fácil es tener ideas para escribir. Las ideas están en todas partes, lo difícil es usar una idea para contar una buena historia.

R- Me gusta hablar con la gente y los lectores pero especialmente con los chicos de las escuelas porque, en su mayoría, les encanta leer o que les cuente historias o aventuras. A los chicos les gustan cosas que los entretengan, y ese es mi trabajo.

R- Viví en Chihuahua, México, durante algún tiempo. Siempre en mis trabajos incluí personajes mexicanos y ahora que estoy en esta nueva saga me dije por qué no hacer un personaje principal con una mexicana y contar sobre su familia y su estilo de vida, y todo aquello interesante que tiene su cultura y que tanto amo.

P- Y no solo mujer sino también latina. ¿Por qué esa decisión?

R- Espero que sí porque estoy casado, tengo seis hijos, tres de ellas son mujeres y quiero darles ejemplos de mujeres fuertes. Todas las mujeres que conozco tienen poder y pueden hacer cosas que yo no puedo ni intentar.

P- En tiempos de #NiUnaMenos presentás una protagonista fuerte que no se deja amedrentar y que toma decisiones sin temer las consecuencias. ¿Es un mensaje de cómo deberían ser las mujeres del futuro?

P- Escribís sobre corrupción, disputas y peligros. ¿Ves así de catastrófico el futuro?

R- Creo que sí. Quizás soy pesimista, pero los humanos siempre van a ser los humanos y tenemos muchas faltas como personas. Cuando escribo del futuro escribo de las cosas que veo en el mundo de hoy y hacia dónde vamos. Para mí uno de los propósitos de escribir ciencia ficción es poder decir que si no cambiamos las cosas ahora esto va a ser horrible.

P- ¿Para cuándo una saga con personajes argentinos?

R- Tengo algo perfilado. El año pasado escribí una historia chiquita para una antología cuyos personajes eran una familia argentina. Espero poder ahondar aún poco más sobre el tema.

P- ¿Qué repercusiones tenés sobre tus trabajos?

R- Lo que más me asombra y me da placer es que muchos chicos comenzaron a estudiar carreras como Psicología o Psicología Forense a partir de la saga John Cleaver, un personaje relacionado con extraños crímenes. Ellos quieren saber más a partir de mis libros, y a mí eso de inspirar me gusta mucho.