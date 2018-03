Daniel Burman llega a Netflix con “Edha”

R- No, para nada. La serie no está montada sobre un caso real, sino sobre una problemática existente en la Argentina, en Brasil, en España y en muchos lugares del mundo, donde la producción de la moda muchas veces está sostenida sobre trabajo esclavo o irregular y esa mano de obra, en general inmigrante, permite vestirnos barato y como nos gusta. A su vez, esos inmigrantes son denigrados por la misma gente que está contenta de comprar ropa barata; cuando se trata de cubrir ciertas fuentes de trabajo a ningún xenófobo le molestan.

R- Me interesaban mucho ciertas paradojas que se dan en el universo de la moda, que es un universo tan luminoso, con tanto glam, fashion, pasarela y cierto canon de belleza aspiracional supuesto, que por otro lado está sostenido por una contracara con muchas contradicciones, con métodos de producción que están muy discutidos. Incluso con una problemática que excede la producción y que va al consumo, porque todos nos vestimos todos los días, nos levantamos a la mañana y nos ponemos algo para mostrar lo que queremos o creemos que somos, con lo cual de banal no tiene nada. Toda la historia camina en el canto de esa moneda, con las dos caras. A veces las historias son una sumatoria de reflexiones, de intereses, de curiosidades y sobre todo de un universo que te atrae, que en este caso fue el de la moda.

P- ¿A qué obedece esa búsqueda? ¿Tiene algo que ver el clima de época, en el que aparecen cada vez más mujeres protagonistas por fuera del argumento de “la novia” o “la esposa de”?

R- Llevo veinte años haciendo esto, la mayoría de mis héroes eran hombres y me aburren los héroes masculinos que pienso, porque sé de dónde vienen y adónde van.

Me interesaba construir una heroína, que tiene otras reglas, y me parecía interesante como desafío, porque para construir a un héroe femenino tenés que escuchar mucho a las mujeres que te rodean, las que escriben y las que interpretan, porque uno puede imaginarlo pero no es lo mismo.

P- La mirada de la experiencia femenina que sólo una mujer puede tener.

R- Las cuestiones de género ahora están puestas mucho más sobre el tapete, pero hay una zona mucho más sutil que es ¿cómo reacciona una mujer ante tal cosa? Y uno puede imaginarlo o querer que sea así porque lo necesita el personaje, pero una mujer no lo haría o ese tipo de mujer no lo haría.

P- Otra figura que atraviesa mucho tu filmografía es la relación padre-hijo. En “Edha” está en primer plano la maternidad.

R- Me interesan mucho esos vínculos. Y en muchas películas y también en “Edha” lo que se transita es cómo hacemos para no destruir a nuestros hijos. Uno siempre se pregunta cómo hacemos para amarlos; yo me preocuparía por ver cómo hacemos para no cargarlos, que no hereden todos nuestros traumas, nuestras limitaciones. A veces el amor de los padres va acompañado de destrucción y creo que varios personajes de la serie tienen esas pesadas herencias de sus padres, que los modifican, que son como lastres que les impiden continuar su camino.

P- ¿Qué ventajas tiene Netflix para que les hayas acercado este proyecto?

R- Para mí, el único momento del proceso de cada película en el que sentí una verdadera angustia era cuando llegaba el estreno, saber que es una especie de milagro que la gente deje lo que tenga que hacer para ir al cine. Si bien sigo pensando que el mejor lugar en el mundo para ver una película es el cine, quería descansar un poco de eso y esa oportunidad de que haya una red que va a 190 países, donde más de 100 millones de personas cuando quieren, dónde quieren, moviendo una falange puedan ver tu historia, es increíble.

P- ¿Hay historias que son mejores para la plataforma de streaming y otras que son ideales para el cine?

R- Cuando uno empieza el día y dice “tenemos que contar esta historia” pierde un poco conciencia de dónde va a verse, y está bien que así sea. Mi última película, “El rey del Once”, no sabía para dónde la hacía. Se estrenó y fue muy poca gente. Y de pronto se estrenó en Netflix hace un tiempo y la gente creyó que se estrenó ahí directamente. La redescubrieron y la vio gente de muchos lugares del mundo.