Daniel Maza, un trabajador de la música.

“Estaba grabando con un guitarrista que se llama César Angeleri. Yo trabajo de sesionista por esto casi todo el tiempo grabando. A veces no sé ni con quién voy a grabar, me entero cuando llego al estudio”, nos dice sobre su sesión de aquella mañana.

R- A mi me gusta toda la música y algunas músicas no las tocó porque no las sé tocar. El flamenco me encanta pero es muy difícil, me gusta la música árabe. Mi música yo la tengo muy clara, yo disfruto de tocar todo. Cuando me toca grabar con un grupo tropical como La Rosa, me gusta hacerlo, lo disfruto. Pero después, cuando hago mi música... por ahí estoy acá sentado, en mi casa, mirando tele y se me dispara agarro la guitarra, me voy al cuartito y trato de ver cómo lo hago. Lo armo, grabo tres o cuatro compases, lo guardo en un celular o en algún otro lado. A mi me da mucha envidia esa gente, muchos amigos míos, que le digo “che, vamos a juntarnos a comer” y me dicen que no pueden porque tienen que componer. Yo no me puedo sentar a hacer eso. A mi se me aparecen las ideas, no lo puedo planificar ni agendar, viste? No sé como hacen. El Hugo (Fattoruso), por ejemplo, se la pasa componiendo música (risas). A la música que quiero tocar la tengo en la cabeza, pero la que quiero componer me aparece de vez en cuando (risas)

R- Siempre me llaman y voy agendando. Tengo un amigo que trabaja como manager y me va avisando.

R- Sí, cada uno en lo suyo de vez en cuando nos encontramos. Pero Hugo no para, no para (risas) Hugo trabaja mucho, yo también trabajo mucho con las sesiones o con mis conjuntos. De repente nos pinta que coinciden los astros y salimos a tocar. Ahora vamos a sacar un disco con el Trío Oriental que formamos con Hugo y Fabián Miodownik en la batería. Con Hugo tenemos el Cuarteto Oriental, el Trío Oriental, ahora tenemos esto con el Dúo de Hugo con Albana. Y cada proyecto tiene sus canciones.

R- Fue hace unos cuantos años, más de veinte seguro. Yo tenía un trío con Abel Rogantini y Osvaldo Fattoruso, el hermano de Hugo, y resultó que un día me llama Osvaldo desde Montevideo y me dice “che, salió algo para tocar en un hotel de Punta del Este”. Bueno, le digo, Y me dice: “Hay mil dólares para dada uno”. Le digo “Osvaldo, nunca vi dólares. No sé cuánto es. Se me hace que es mucho, pero nunca vi”. Era para tocar con el Hugo y Osvaldo. Los Fattoruso! Cuando vos tocás con el Hugo y el Osvaldo tenés que tocar bien porque te están escuchando. Y es bravo. No es como los jugadores de fútbol que el tipo patea y se va cerca del palo y le dicen “bueno, bien igual”. Acá no. Si la tirás a fuera no está tan bien (risas).

P- ¿Y este proyecto que traen a la región a qué va a sonar?

R- Va a ser variado. Va a haber candombe por supuesto, jazz... Hugo me pasó los temas que quiere que toquemos y yo le pasó los míos para que las vaya ensayando. Hay algún bolerito también.

P- ¿A vos que parte del show disfrutás más?

R- A mi me gusta todo, incluso cuando Hugo canta. Me gusta el candombe, por supuesto. Cuando es medio funkero yo me vuelvo loco. A mi me gusta el ritmo. Como me decía una tía mía: vos tocá ritmo. No le gustaba mucho el punteo (risas). Te acordás que en los grupos le decían primera guitarra y rítmica. Vos hacé la rítmica... A mi me gusta toda la música. Cuando hago un bolerito yo sólo a mi me encanta. Y cualquier cosa con el Hugo está bien. Todo es música.

P- ¿Cómo llegás al bajo?

R- Hablando de primeras y segundas guitarras, nosotros teníamos un grupo allá en el barrio Cerro de Montevideo que se llamaba Stone Group, después le pusimos el Grupo Piedra. Imaginate! hacíamos un candombe beat. Ahí estaba mi primo el Rudy, que tocaba la guitarra, el Óscar, que era el dueño del boliche donde tocábamos que se llamaba El Módulo Beat y que funcionaba en la sede de Rampla Juniors, y yo. Y los tres tocábamos la guitarra. Pero alguno tenía que tocar el bajo. Que sí, que no. Entonces como nadie quería soltar la guitarra hicimos un sorteo y el que perdía tocaba el bajo. Imaginate quién perdió (risas). A partir de ahí empecé a tocar el bajo pero con un detalle: lo hacía con la guitarra. Usaba las cuerdas de arriba y tocaba bien grave. Hasta que me dijeron: o te conseguís un bajo o te echamos. Seguíamos siendo tres guitarristas! Entonces mi vieja me compró un bajo en 36 cuotas.

P- Una derrota extraña aquella.

R- Y sí, me enamoré del bajo.

P- Siempre recuerdo una frase tuya en un programa de tevé de hace varios años. Decías que muchas le comprabas un pasaje al bajo para que viajara al lado tuyo y no en la bodega del equipaje.

R- Es que el instrumento es todo para un músico. A veces ya estoy metido en la cama y me acuerdo que un bajo quedó en la sala de adelante de casa, me levanto, lo voy a buscar y lo traigo a la habitación. A veces, mi mujer me dice “duermo rodeada de bajos” (risas).

P- Viniste mucho a tocar por acá.

R- Sí, hasta con Celia Cruz fui a tocar a Neuquén!