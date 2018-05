Daniel Radcliffe, de joven mago en Harry Potter a aventurero en la Jungla

Película de terror basada en la histórica novela de Mary Shelley, dirigida por Paul McGuigan. Radcliffe interpreta al monstruo Igor, mientras que James McAvoy se pone en el papel de Frankenstein.

Tuvo una muy buena recaudación y se espera una secuela para 2019. Contará con la producción de 20th Century Fox, al igual que la primera parte. En 2015, Radcliffe también formó parte de Trainwreck, film de comedia protagonizado por Amy Schumer y dirigida por Judd Apatow, donde ocupó un rol secundario.

2016 - Now You See Me 2 (Ahora Me Ves 2)