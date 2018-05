De “El telo de papá” a dirigir en El Colón

De pequeña, Florencia Werchowsky (Neuquén, 1978) dejó Allen y se instaló, junto a su madre, en un departamento del centro de Buenos Aires para formarse como bailarina clásica en el Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Lo hizo hasta los 17 años, cuando resolvió abandonar la danza. Se dedicó al periodismo y la escritura. Tiene publicados dos libros, “El telo de papá” (2013, Mondadori) y “La bailarinas no hablan” (2017, Reservoir Books). Este último, una novela pseudo biográfica que cuenta la historia de una bailarina del Colón, devolvió a Werchowsky a la institución que vio crecer, ahora como autora y directora de una adaptación escénica que lleva el mismo nombre, “Las bailarinas no hablan”, desarrollada en el Centro de Experimentación del Teatro Colón. A pocos días del estreno, la entrevistamos telefónicamente.

R- No es una adaptación narrativa de la novela, no están los personajes de la novela. Es una adaptación basada en el lenguaje del ballet. Esto se complementa con una serie de sonidos, formas de cantar, de corregir que su utilizan durante el proceso de formación del bailarín durante la creación de una obra, antes de llegar a escena y que cuando se abre el telón desaparecen.

R- Los bailarines lo que no tienen es posibilidad de expresarse porque el ballet clásico, el ballet de repertorio, no se lo permite, pero los bailarines la capacidad la tienen, el deseo lo tienen. Y lo que ocurrió en esta obra es que ese deseo pudo ser realizado. Lo primero que tuvimos que hacer es desaprender, que ellos pudieran deshacerse de las estructuras del ballet. Y a partir de ahí desarrollamos un camino de exploración para todos, a través del entrenamiento actoral y vocal para generar una composición musical, que es la columna de la obra.

R- Sí, pero no es que yo muestro cómo es una clase de danza. Se trata del uso de los lenguajes que luego son llevados a escena. No situaciones del mundo de la danza. Como los únicos hablantes son los bailarines, ellos son también los cantantes. Ellos bailan y cantan. Los bailarines principalmente cantan en esta obra.

R- No es un secreto ese proceso de formación tan riguroso. El teatro mismo asume que el proceso formación de la danza es una disciplina muy rigurosa. Lo que ocurrió acá es que yo lo escribí. Las que conocemos son las historias de los bailarines que logran destacarse, sobresalir. La historia d de la bailarina de la novela es la de una bailarina talentosa que forma parte de la compañía del Colón, pero no lo suficiente como para ser “esa” bailarina que todos conocemos. Tomé a la última bailarina y la puse al frente y es ella la que narra. Y a la institución le interesa eso porque humaniza la disciplina. Pensar que todas las bailarinas clásicas son Paloma Herrera es una falacia porque ella es una sola. En el caso de las chicas del ballet estable del teatro Colón son empleadas públicas que se enfrentan a muchas adversidades propias de trabajadoras. Y mientras no se les dé ese status no se las va a reconocer como tales. Por esto es que creo que el Colón fue inclusivo con la novela primera y con la posibilidad de hacer la obra, después. Hay un proceso de humanización, legitimación y también de celebración de todas esas bailarinas, que por no ser la primera bailarina, la que recibe los flashes, puedan ser valoradas.

P- Es tu primera experiencia como autora y directora, ¿te interesa este camino?

R- Me encantaría, pero se me tendrían que ocurrir ideas. En este caso la idea ya estaba, ahora tendría que aparecer algo nuevo. Me encantaría porque lo estoy disfrutando mucho.

P- ¿Redescubriste la danza en tu nuevo rol de directora?

R- Estar al frente me puso en un lugar que nunca había ocupado ye so me obligó a redimensionar la complejidad de la cosa. Cuando yo bailaba me parecía que todo estaba dado. Si algo fallaba en este mecanismo, que es tan frágil y complejo, era asunto de otra persona. Pero es tan preciso el trabajo que hay que hacer de parte de cada miembro del equipo que construye el hecho escénico, que yo no tenía ni la más remota idea. A veces, me sorprendo de darme cuenta que una escena no funciona por un simple movimiento de una mano. Es una tontería en apariencia, pero resulta ser el fracaso o el éxito de una escena.

P- ¿Encontraste muchas manos que no funcionaran (risas)

¿Sentiste en algún momento que podía no funcionar?

R- No y te digo por qué: tuve mucha mucha buena suerte. Tengo los mejores bailarines que pudo tener y que van de los once a años a los 62. Trabajar con esa gente ya te pone en una situación de privilegio. Son artistas muy formados y muy complejos. También la gente que trabajó en el entrenamiento vocal y actoral. Fue como empezar a jugar con una ventaja enorme por contar con estas condiciones de creación. Además, cuento con toda le estructura técnica del Colón. En ningún momento sentí que no iba a funcionar porque la base era muy sólida.

