De la Sinfónica al jazz: el viaje musical de Juan Pablo Bergese

R: No es agotador para nada. Es lo que más nos gusta: estar en permanente en contacto con el instrumento. Por ahí una cuestión clave tiene que ver con que lo que estés haciendo sea variado. Que el organismo para el que estés tocando cambie todo el tiempo el repertorio o que integres distintos elencos, teniendo distintas dinámicas y distintas músicas.

Pero la orquesta no es lo único que involucra a Bergese, también la Patagonia Big Band lo tiene entre sus filas. “El formato big-band es un formato preestablecido, de arreglos que compramos en Estados Unidos, que viene para cuatro trompetas, cuatro trombones, cinco saxos y una banda de acompañamiento rítmico-armónico, bajo, batería, guitarra y piano. Para trasladarlo a la zona, contamos con grandes músicos”, reconoce Bergese.

P: ¿Es complicado vivir de la música en la región?

R: Es relativo. Tiene que ver con la realidad del país y con el instrumento que ejecutes. Los instrumentos que pertenecen a la Orquesta Sinfónica, por ejemplo, uno puede llegar a vivir y tener un trabajo cómodo y organizado y hay instrumentos que no pertenecen a la Orquesta Sinfónica con los cuales tenés que ir buscando bandas de música popular para ir tocando. En ese caso la cosa por ahí se complica dependiendo del género que interpretes.

P: La mayoría de los músicos se dedican a dar clases. ¿Cómo funciona en tu caso?

R: En lo personal, estoy trabajando en instituciones públicas como el IUPA y la Escuela Superior de Música de Neuquén. Es una cuestión de transmitir el conocimiento que adquirí. La cosa esta repartida.

P: La Orquesta Sinfónica y la Big Band van por vías diferentes, ¿cómo es la cosa?

R: Es así. La Orquesta Sinfónica pertenece a la Fundación del Banco Provincia (BPN), la Orquesta pertenece a la fundación desde hace veinte años. Las presentaciones de la Big Band fueron producidas por la fundación BPN o acompañadas por la misma fundación. Nos apoyó con la logística en todos los casos. No pertenecemos a la fundación BPN, pero nos apoya. No tenemos hoy a priori establecida una estrategia particular.