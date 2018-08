Demi Lovato agradeció estar viva tras sobredosis

La estrella del pop Demi Lovato agradeció estar viva y dijo que necesitaba tiempo para recuperarse, en sus primeros comentarios desde la sobredosis que padeció unas dos semanas atrás.

Al escribir a sus más de 70 millones de seguidores en Instagram, Lovato dio pocos detalles sobre su hospitalización el 24 de julio, pero señaló que hace mucho que lucha contra la adicción.

“Lo que he aprendido es que esta enfermedad no es algo que desaparece o se desvanece con el tiempo”, escribió la estrella de 25 años. “Es algo que debo continuar superando y aún no lo he hecho”, escribió.

“Quiero agradecer a Dios por mantenerme viva y bien”, afirmó, y agregó que estaba “eternamente agradecida” por el apoyo de sus admiradores y del personal del Centro Médico Cedars-Sinai en Los Ángeles, que le salvó la vida, según reconoció.

Lovato, que canceló un espectáculo en Atlantic City previsto dos días después de su hospitalización, sugirió que no se la verá próximamente en público.

“Ahora necesito tiempo para sanar y concentrarme en mi camino hacia la recuperación y la sobriedad”, escribió.

Convertida en estrella por el canal para niños Disney Channel, Lovato se ha referido ampliamente a sus problemas de depresión, adicción y a sus trastornos de la alimentación.

Un documental de 2012, “Demi Lovato: Stay Strong”, mostró cómo solía inhalar cocaína varias veces al día, antes de iniciar una cura de desintoxicación y dar un nuevo aire a su carrera.

En junio, Lovato lanzó una canción titulada “Sober” (que se puede traducir como “Sobria”) en la que admite una recaída y se disculpa en verso con sus padres.

La cantante, cuyos éxitos incluyen “Sorry Not Sorry”, fue trasladada desde su hogar a un hospital por personal de emergencia.

Aún no está claro qué medicamento tomó que le causó una sobredosis.

Tras el hecho, numerosas estrellas le expresaron su solidaridad y elogiaron su personalidad, aunque fueron muchos los usuarios de las redes sociales que señalaron la escasa repercusión que tienen en los medios los casos de uso problemático de drogas que involucran a personas que no son famosas.