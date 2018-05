Días de cine: estrenos y lo que se puede ver hoy

Yo soy Simón:

Todo mundo merece una gran historia de amor. Pero para Simon Spier, un chico de diecisiete años, resulta ser un poco más complicado: todavía no le dice a su familia o amigos que es gay, y, de hecho, ni siquiera conoce la identidad del compañero de clase anónimo del que se ha enamorado en línea. Resolver ambas cuestiones prueba ser hilarante, aterrador y un punto de inflexión en su vida. Dirigida por Greg Berlanti (Dawson’s Creek, Brothers & Sisters), escrita por Isaac Aptaker y Elizabeth Berger (This is Us), y basada en la aclamada novela de Becky Albertalli, YO SOY SIMÓN es una historia divertida y sincera acerca del viaje emocionante de encontrarte a ti mismo y enamorarte, para poder alcanzar la adultez.