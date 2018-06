Libros: Dudy Guasco cuece sus historias al calor del fogón

Eduardo Luis Guasco, Dudy, siempre miró para el otro lado. Aunque su ventana, esa que siempre abría para tomarse unos mates en la mañana, daba a la montaña, él siempre había mirado hacia la estepa. Y hacia allí disparaba siempre su inspiración.

Pero una vez cayó en la cuenta, lo hicieron caer, de que nunca le había escrito a la montaña. Entonces escribió “Casi invierno”, un poema que acaba de ser premiado en el marco del 23° Certamen Nacional e Internacional de Cuento y Poesía, organizado por el Grupo de Escritores Argentinos (GEA), en el marco de la Sociedad Argentina de Escritores (SADE).

Dudy Guasco (El Bolsón, 1946), pasó muchos años fuera de su pueblo. Se fue a los 12 para terminar sus estudios escolares y volvió en 1971 siendo Ingeniero Agrónomo por la Universidad Nacional del Comahue. De visita en la redacción del “Río Negro”, nos contó la historia del poema premiado, de su vocación por la escritura y de cómo se encontró con las historias que luego llevó al papel.

“El poema tiene su historia”, comienza diciendo sobre “Casi invierno”. “ Todo lo que yo escribo es sobre la estepa, pero un día de hace ya tres años un escritor amigo me dice ‘qué raro que vos, habiendo nacido acá no tenés una sola letra escrita dedicada a la montaña!’. Me había dedicado toda la vida a los árboles de la montaña porque yo soy ingeniero agrónomo y no había escrito nada sobre la montaña. Una mañana estaba mirando por la ventana de casa y vi la nevada que se venía, era casi invierno”.

P- Era cuestión de mirar por esa ventana!

R- Tal cual! Toda la vida lo que aparece por esa ventana son los cerros ¡cómo no le había escrito nada!

P- Le habrá dedicado una disculpa a la montaña por tantos años de mirar para otro lado

R- Se la dedico en el último verso (risas).

P- ¿Cómo es su recorrido literario?

R- Yo soy cuentista. El mejor de nosotros es Don Elías Chucair. El escribe poesía permanentemente, pero un día se encuentra con la gente de la librería Siringa de Neuquén, que le dice “Don Elías, cómo es que usted no escribe prosa”. Entonces comenzó con una producción de historias reales de la Patagonia. Son bellísimas. Y es un poco lo que me alentó a mi a largarme a escribir.

P- Su temática es la Patagonia.

R- Siempre! Como ingeniero agrónomo me tenía que instalar con las cuadrillas en la montaña para hacer las plantaciones, que son en invierno. Armábamos campamentos y en las noches de fogón nacían los cuentos, los relatos, algunos misteriosos, otras eran creencias. Por eso la saga de mis libros se llama “Fogones”. Yo creo que el fogón es el mejor lugar donde nacen las historias.

P- Se dedicó a la escritura por vocación.

R- Empecé a juntar lo que tenía escrito y me dediqué al cuento.

P- ¿Dónde empieza la estepa?

R- Donde termina el bosque. A partir de ahí tenés algo de arbusto, algunos pastos interesantes, algunos yuyos menores que llegan al mar. Y desde el norte empieza donde se termina el verde del valle del Río Negro.

P- ¿Qué encontraba en la estepa que interesaba tanto?

R- Todo! Porque es un lugar lleno de relatos y misterios. ¿Quién es el personaje de l estepa? Un personaje aislado. Vos llegás a un puestito y estás medio día hablando con el tipo, nadie interfiere, tenés ese trato directo. Y cuando vos le preguntas si es cierto que la piedra de Somuncura habla, el tipo te dice “me contaron los antiguos que sí”. Chau! Es un tipo que te está diciendo con una seriedad que la piedra habla!