El amor y trabajo se mezclan en el set

Los oscarizados Penélope Cruz y Javier Bardem parecen haber tomado el relevo de los “Brangelina” en la alfombra roja. Pero no son las únicas estrellas que combinan amor y trabajo en Cannes.

Katharine Hepburn y Spencer Tracy, Lauren Bacall y Humphrey Bogart, Warren Beatty y Annette Bening... el cine ha sido tradicionalmente escenario de bellas historias de amor detrás de la pantalla.

Pero sin duda la pareja glamur del momento está formada por los actores españoles Cruz y Bardem, que abrieron el Festival de Cannes con la película “Todos lo saben”, del iraní Asghar Farhadi.

Nueve películas y dos hijos juntos -a los que mantienen al margen de las cámaras- son más que suficientes para que se admire la historia de estos dos intérpretes, que rodaron juntos por primera vez en “Jamón, Jamón” en 1991 y se juntaron hace solo diez años después de hacer cada uno su vida.

“Todos lo saben”, rodada en España, es su segunda película en un año, tras “Loving Pablo”, sobre el narcotraficante colombiano Pablo Escobar.

¿Volverán a rodar juntos de inmediato? “No prevemos hacerlo todos los años”, dijo la semana pasada en Cannes la actriz, de 44 años.

Cruz dejó claro que ambos separan placer y trabajo. “Cuando se acaba la jornada, ya no se habla de trabajo. Cuando era más joven, era diferente. Me decía que tenía que torturarme, habitar mi personaje durante meses, pero me di cuenta de que no es una buena estrategia”.

Bardem por su parte condenó una pregunta de un periodista chileno que quiso saber cómo podía ser “el único hombre del mundo que disfruta trabajando con su mujer”. “La pregunta es de una falta de gusto tremenda”, le espetó.