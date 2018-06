El Centro Cultural Desafíos cumple 15 años de autogestión

Hace 15 años Evelyn Jenkins decidió dejar de rotar por ahí con sus clases de canto particulares y poner una pequeña academia.

Paso a paso esa escuela fue creciendo y hoy es el Centro Cultural Desafíos, un lugar donde no sólo se puede aprender canto y baile sino también telas, stand up y más. Pero que también es un sala para albergar a shows , un espacio de esos que hacen falta en la ciudad.

“Empezó como una academia y hoy es un enorme centro cultural que le da a la ciudad un montón de otras posibilidades”, confió Jenkins en diálogo con “Río Negro”.

Y agregó: “La verdad que cuando abrí el lugar pensé que iba a ser una moda nada más, cuestión de un par de años, no me imaginé que íbamos a crecer así y la verdad que la demanda propia me fue empujando a seguir creciendo y seguir apostándole a más. Creo que era una necesidad que había en Neuquén, de tener un espacio así integral que contuviera y que fuera un espacio de disfrute para todo el que pasará por ahí”.

Pero no todo es color de rosas. Es que sostener un espacio cultural no es algo fácil.

En el caso de Desafíos, Jenkins contó que la principal “dificultad de sostenerlo básicamente es que el edificio no es propio. El lugar es alquilado y la inversión se hizo en un lugar alquilado entonces cada dos años es cortar clavos para ver si puedo sostener el espacio o no”.

Y resumió: “Tenemos cada dos años la incertidumbre si lo vamos a poder sostener o no, y no poder consolidarnos definitivamente como sala y como centro de formación”.