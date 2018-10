El cómic revive en el teatro con “Quster?”

“Quster?” se presentará en Chubut, y se está trabajando en una gira por Buenos Aires y Chile.

Precisamente Quintana está acompañada por Agustina Ferrer en la actuación y manejo de títeres, bajo la dirección de Garza Bima, con la supervisión técnica de Román Podolski, más un extenso grupo de colaboradores que participaron en la escenoplástica, el armado de títeres, la luminotécnica y musicalización de la obra.

“Cuando tenía 15 años tenía en claro que iba a estudiar Bellas Artes, y al ver ese cómic me cautivó y pensaba en cómo llevarlo al cine. Me cautivó desde el dibujo, lo estético y la historia. En 2004 pensé en hacerla en teatro y títeres y me puse en contacto con el autor, Carlos Trillo, para pedirle los derechos. Se entusiamó mucho con la idea” contó Paula Quintana.

Sin embargo aún pasaría varios años más. En esos años vivía en Buenos Aires, pero al conocer al Circuito Nacional de Teatro de La Hormiga Circular tomó la decisión de radicarse en Villa Regina, donde comenzó a reamar su propuesta.