El Grupo de Rock estrena baladas clásicas en inglés

Este sábado, el escenario de Fundación Cultural Patagónica (FCP) de Roca, dará lugar a una puesta en escena impactante. Se trata de una producción de casi 40 artistas que recorrerán el mundo de las memorables baladas en inglés.

El Grupo de Rock y el Coro de FCP, junto al Cuarteto de Cuerdas del Instituto Universitario Patagónico de Artes (IUPA) se unirán para presentan, en el renovado espacio cultural de FCP, “Baladas Clásicas del Rock en Inglés”

Esta nueva propuesta invita a los espectadores a disfrutar de los más populares clásicos del Rock, éxitos en ingles que se encuentran grabados en la memoria de muchos. El repertorio recorrerá grandes baladas de Rollings Stones, John Lennon, Guns N’ Roses, Scorpions, entre otros.

“Esta producción está pensada para un público muy amplio ya que nuestro repertorio propone un recorrido por grandes lentos que recuerdan tanto jóvenes como grandes Esta idea también la impulsamos desde nuestra banda porque creemos que la amplitud enriquece mucho cada apuesta artística y esto se podrá ver en el escenario ante la presentación de distintos músicos y cantantes”, comento Sebastián Mozzoni, bajista y cantante del Grupo de Rock.

Además hizo hincapié en que “este show tendrá un arreglo especialmente para cada uno de los instrumentos, el coro y la banda. También habrá apuestas novedosas, como una pantalla led gigante y la incorporación de instrumentos que no son utilizados en las versiones originales”

Respecto al gran despliegue del nuevo espectáculo, Guillermo Pérez, guitarrista y cantante del grupo, explicó que “lo maravilloso que ofrece Fundación es que cada vez que se comienza a gestar un espectáculo tenemos la posibilidad de darle la magnitud que deseamos, no tenemos limitaciones y eso también nos da el lugar para convocar a grandes artistas de la misma institución”

El espectáculo también contará con la participación especial de Jonathan Ceballes, Alfonsina Magariño y Pablo Aristimuño.

Con un despliegue de grandes voces, iluminación, sonidos , visuales y una imponente acústica los artistas convocan para este fin de semana a los amantes de la música, a disfrutan de una noche de hits.

El repertorio está compuesto por “All around the world”, de Lisa Stansfield, “Angie”, de The Rolling Stones, “Careless whisper”, de Wham!, “Every breathe you take”, de The Police, “Everybody hurts”, de REM, “Imagine” de John Lennon, “Knockin’ on heaven’s door” de Bob Dylan, “Wind of change” de Scorpions, “Wonderful tonight” de Eric Clapton, “You’re so vain” de Carly Simon, “More than words” de Extreme y “Hotel California” de Eagles.