El Grupo de Rock vuelve con las baladas clásicas en inglés

Las canciones fueron elegidas por su popularidad y el impacto que tuvieron en el momento en que se estrenaron, sumados a la constante reversión de las mismas por diferentes artistas y a esa cualidad de mantenerse intactas en el imaginario popular, a lo largo de los años.

El programa de “Baladas Clásicas del Rock (en Inglés)”, está integrado por “All around the world”, compuesto por Andy Morris, Ian Owen Devaney y Lisa Jane Stansfield, y popularizado por la cantante británica Lisa Stansfield en 1989; el clásico de los Rolling Stones de 1973, “Angie”, compuesto por Keith Richards y Mick Jagger; la balada “Careless whisper” de Andrew J. Ridgeley y George Michael, interpretada por el dúo inglés Wham! en 1984; “Every breathe you take” de Gordon Sumner (Sting), incluido en el álbum “Synchronicity” (1983) de The Police; la balada de REM, “Everybody hurts” (1992), de Bill Berry, Michael Stipe, Peter Buck y Michael Mills.

También el clásico escrito e interpretado por John Lennon, “Imagine” (1971); el tema que Bob Dylan compuso e interpretó en 1965, “Knockin’ on heaven’s door”, que gozó de numerosas versiones a lo largo de los años, por diferentes artistas como Randy Crawford, Avril Lavigne o Guns n’Roses; “The logical song” de Richard Davies y Roger Hodgson, interpretada por Supertramp en 1979, e incluida en su exitoso álbum “Breakfast in America”; “Wind of change” de Klaus Meine, que popularizó el conjunto alemán Scorpions en 1990.