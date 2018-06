El nuevo libro de Alan Pauls: la lectura nunca morirá

“Trance”, el nuevo libro de Alan Pauls, configura un viaje a través de la experiencia lectora de este escritor y ensayista argentino, donde se mezclan reflexiones sobre sus primeros libros, obras claves, autores predilectos y el lenguaje cinematográfico, así como los efectos físicos, mentales y sociales de la lectura.

En el libro -publicado por la editorial Ampersand- Pauls se ubica en una tercera persona que abarca impresiones, relaciones, enlaces e interrupciones de su formación como lector, donde se destaca la fascinación por el ejercicio de decodificar una página, una película o un rostro con la misma pasión.

Escritor, crítico y periodista, Pauls fue profesor de Teoría Literaria en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es autor de libros como “El pudor del pornógrafo”, “Wasabi”, “El factor Borges” y “El pasado”, novela ganadora del Premio Herralde 2003. El autor habló con Télam sobre su nuevo libro.

P- La idea de un libro sobre la lectura se presenta ideal por tratarse, quizás, de la materia formativa de un escritor. ¿Resultó una escritura más placentera que, por ejemplo, la de una novela?

Alan Pauls- Para mí, que más que avanzar me gusta dar vueltas alrededor de las cosas, derivar, delirar, escribir sobre “un tema” siempre es ideal, incluso cuando el tema no parece tener mucho que ver conmigo. Es una virtud (o una tara) que me viene de lejos, de la escuela. Nunca soporté las composiciones de tema libre, y siempre me excitaron las que imponían una cuestión particular a desarrollar. Y la lectura, al menos para un escritor, es “el” tema. Pensar la lectura es pensar eso de lo que estamos hechos todos los escritores (aun, o quizás más que ninguno, los que se jactan de darle menos importancia a lo que leen que a lo que viven, si es que queda alguno). Si te interesa la vida de un escritor, pedile que te cuente la historia de sus lecturas: ahí está su autobiografía. Puede que lo que vivió no sea más que la repetición torpe de lo que leyó.

P- “Tal vez leer sea la última práctica continua que quede en el mundo”, se lee al comienzo del libro. Piglia sostenía que leemos a la misma velocidad que en los tiempos de Aristóteles. ¿Esta “gran práctica anacrónica” -como decís en el libro- puede entenderse como una forma de salir de la simultaneidad del presente?

A.P.- Leer es anacrónico porque pone en juego facultades, lógicas y potencias que hoy tienden a ser minoritarias o laterales: continuidad y linealidad, sin duda, pero también concentración, exclusividad, sensibilidad para las transiciones, los matices, los acentos sutiles. Igual, lo más anacrónico de todo es que leer (la relación entre el que lee y lo que lee) sigue siendo ante todo un campo de pruebas de malentendidos. Los libros que nos marcan son casi siempre los que no deberíamos haber leído, los que no eran para nosotros, los que no nos convenían. En la lectura no hay “tal para cual”, no hay satisfacción posible, en el sentido de que entre uno y eso que uno lee siempre hay una diferencia, algo que sobra o que falta, una fuga de sentido -que es lo que nos induce a seguir leyendo, por supuesto, y cada vez con más placer y vértigo. No hay ni habrá un Grindr, Tinder o groncher de lecturas -por más que Amazon se mate intentándolo.