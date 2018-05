“El regreso del lobo”: un filme con acento local

La película fue filmada mayormente en Neuquén, Plottier, China Muerta y Cipolletti. La totalidad del equipo técnico y artístico es de la zona.

R- Cuando empecé la investigación me ayudó un trabajo muy interesante que realiza la Fiscalía General número 2 que está encargada de este tema. Tuve un charla con Cristina Beute que es la fiscal y realmente fue muy interesante conocer, sobre todo, las limitaciones que ellos tienen para llegar al fondo de la cuestión. Me di cuenta que la cuestión más interesante para escribir el guión era focalizar en los clientes, porque si hay tanta dificultad para atacar el tema, probablemente sea porque haya clientes poderosos.

R- Yo empecé a hacer una investigación, hace ya como tres años, con dos temas que me estaban invadiendo por cuestiones personales. Uno de ellos era el encierro al que sometemos a los viejos cuando dejan de ser productivos. Y por otro lado un tema que me parece que en este momento es desquiciante que es el de que exista la esclavitud sexual. En un época de hipercomunicación en la que el sistema sabe exactamente dónde estamos y qué estamos haciendo todo el tiempo, cómo puede ser que haya en todos los barrios un lugar donde hay chicas sometidas y vejadas, inclusive muchas veces con el conocimiento de los propios vecinos.

El estreno será por partida doble. El jueves a las 22 y el viernes a las 23, en ambos casos en el Cine Teatro Español. Las entradas se consiguen en la boletería del cine.

P- ¿Cómo fue la experiencia de trabajar con tantos actores?

R- Al principio yo tenía la idea de hacer una película más pequeña, focalizada en la historia de pocos personajes, pero yo siempre tengo mucha fantasía y una de ellas era, alguna vez, hacer un película coral. Es decir con muchos personajes que viven historias variadas que a veces se entrecruzan y a veces no. Es complejo porque necesitás muchos actores, muchas locaciones, tenés que trabajar mucho más en el guión, tenés que ser mucho más riguroso. Pero yo tengo muchos amigos actores y gente muy talentosa, de repente me los empecé a cruzar, los empecé a llamar y les contaba la historia y todos me decían que si. Así que dije “bueno, es el momento”.

P- ¿Cuánto duró el rodaje?

R- La filmación duro mucho porque yo tengo una forma muy particular de laburar. Cuando manejás un grupo grande que no va a vivir de lo que vos le proponés, uno se va adaptando a los tiempos del grupo. A mi no me corre nadie, yo siempre deseo hacer una buena película aunque después lo logre o no y eso implica tiempo. Aparte a medida que transcurre el tiempo uno mastica más la historia, recibe aportes de los demás. Así que el rodaje tardó dos años.

P- ¿Cómo fue el financiamiento?

R- De mi propio bolsillo, como tardo tanto en filmarlo lo voy pagando en cuotas - contó entre risas-.

También recibí aportes de algunas instituciones de acá, principalmente de la Universidad Nacional del Comahue, después de la subsecretaría de Cultura (provincial) y Muten (Mutual de Docentes del Neuquén).