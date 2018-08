“El ruiseñor, el amor y la muerte”: canciones al natural

Mister Parkinson me está pisando los talones, pero acá estoy”, reconoció el Indio Solari, delante de 150 mil personas, aquella noche de marzo de 2016, en el Hipódromo de Tándil. Poco más de dos años después de aquella confesión, no sabemos qué tan cerca le sigue los pasos Mr. Parkinson.

O sí: “La salud está bien, hay un problema nada más con la medicación que no me cubre las tres horas de la ingesta, entonces hay momentos en que estoy inquieto, que no estoy bien, y momentos como ahora, en que me siento relajado. ”, dirá en un tramo de presencia en “Big Bang”, el programa de radio de su amigo y biógrafo, Marcelo Figueras, el jueves pasado por la noche.

El Indio acaba de sacar “El ruiseñor, el amor y la muerte”, su quinto disco solista junto a Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado. Cinco discos en catorce años, tiempo en el que caben todos los discos de los Redondos menos el último.

Desde aquella confesión pública acerca de su salud, mucho se especuló con un hipotético retiro y en cada palabra dicha se buscaba leer entrelíneas alguna pista. Y este disco no es la excepción. ¿Se está despidiendo el Indio?

Que un poeta del rock escriba sobre la muerte no es nada novedoso. Ahora, que lo haga uno que siente que Mr. Parkinson le pisa los talones es inquietante. Pero nada de eso parece ocurrir en este disco tan bello como sorprendente. En seis de las quince canciones, aparece la muerte en algún sentido. Pero salgamos de ese laberinto y olvidémonos de la parca literal y metafórica.