Eleonora Cassano, un presente a toda danza

Renovarse, actualizarse y compartir su tiempo y experiencia ocupan el presente de Eleonora Cassano, quien llegó a Roca para brindar este fin de semana clases magistrales y seminarios.

La bailarina internacional que recorrió el mundo y formó una pareja inolvidable de la danza con Julio Bocca cerró su etapa clásica con una gira de un poquito más de un año en el 2012, pero no abandonó los escenarios ni dejó de bailar. Ya no interpreta a las heroínas del ballet clásico, a las que les imprimió su sello, con sensibilidad y emoción, pero sí aprovecha toda oportunidad para interpretar otros ritmos y así mantenerse cerca del público.

Además, disfruta recorrer la Argentina compartiendo su experiencia y la alegra -como le dijo a “Río Negro” antes de su llegada- ver en esos encuentros “las condiciones y las capacidades que hay en nuestro país porque eso es lo que me está pasando, cuando voy a los diferentes estudios a dar las clases magistrales me encuentro con chicas con una cantidad de condiciones impresionantes. Eso me hace bien y me permite también a mí brindarles todo lo que fui aprendiendo en el transcurso de mi carrera”.

P- Cómo es el desplazarte por todo el interior del país.

R- En parte es lo que hice toda mi vida. Ahora me toca por el interior del país, pero habitualmente lo he hecho por el mundo. Y es medio normal. Y me viene bien porque en la semana estoy en Buenos Aires, y además de cumplir el rol de mamá hago las cosas que son necesarias para prepararme. Por ejemplo: estuve bailando y reinaugurando un teatro en Escobar. Y así todos los fines de semana estoy moviéndome. Cuando no me pasa, lo extraño.

P- ¿Cómo es el día a día después de haber dejado los grandes escenarios?

R- Depende los momentos. Ahora volví a hacer funciones. Si bien mi carrera clásica sí la cerré, pero ahora estoy haciendo -no tan seguido- funciones un poco más vinculadas al tango, fusionado con danza contemporánea, un poco lo que sé hacer; pero ya el clásico no. Sigo moviéndome en los escenarios y mezclándolo con las clases magistrales o seminarios, que también me permiten poner desde otro lugar todo lo que fui haciendo y aprendiendo en mi carrera.

P- ¿Extrañás mucho lo clásico?

R- Sí. No es que lo extraño al punto que diga “me muero por bailar algo clásico”. Sí extraño cuando no hago funciones. Sí extraño estar arriba del escenario, pero no tanto lo clásico porque he bailado un montón, y para hacer clásico hay que estar impecable. Y pienso que el clásico ya cumplió su ciclo conmigo.

P- Dentro de los nuevos ritmos que abordás, ¿cuál te gusta más? ¿En cuál te enfocás más?

R- No me siento más identificada exclusivamente con uno, lo que siento es que estoy bailando desde otro lugar. Ya no es que pasa sólo por pensar en hacer bien lo técnico sino exclusivamente por el disfrute.

P- ¿Y qué disfrutás más?

R- Todo disfruto, no hay algo que no disfrute. Ahora estuve haciendo tangos más tradicionales, tangos de (Ástor) Piazzolla, y terminé bailando mambo y disfruté todo lo que hice. Algo superexpresivo, algo más técnico, más tango y lo divertido del mambo.

P- Con tu experiencia recorriendo el mundo, ¿cómo ves el panorama de la danza hoy en día?

R- Noto que está cambiado con respecto a cuando yo bailaba. Ahora tenemos internet, donde se puede ver todo: cómo se baila en el mundo, aprender una coreografía mediante un video en Youtube o ver una clase de algún maestro en Londres, no sé. Todo eso en nuestra época no estaba. Hay cosas que antes nos las perdíamos. Para aprender una coreografía la tenía que poner un coreógrafo que te la pasaba de una bailarina a la otra. Hay un cambio, y también hay un cambio en cuanto a lo técnico. Se ha mejorado todo, las posibilidades de mejorar técnicamente y también el requerimiento de la gente en sí. Antes hacer cinco o seis piruetas era lo máximo, hoy hacen diez, once piruetas en puntas.

Todo va evolucionando, como evoluciona la tecnología también se van mejorando los saltos, el nivel de dificultad. Aparte creo que es muy importante no dejar de lado la parte artística, porque si bien lo técnico está mejorando muchísimo -las alturas a las que se levantan las piernas son mayores ahora o la cantidad de piruetas que se hacen es mayor- no hay que dejar de lado la parte interpretativa. Creo que un bailarín se diferencia de un gimnasta, o de un artista circense, por la interpretación.

P- ¿Cómo se mejora la interpretación?

R- Los años te van dando experiencia. Al principio cuando tenés 18 ó 20 años tenés un potencial técnico maravilloso, pero falta experiencia interpretativa, que se va adquiriendo en el transcurso de los años.

P- Es algo que no se puede transferir.

R- No, absolutamente, es personal, y también es personal el nivel de interpretación, no sólo en lo adquirido sino en cómo va sintiendo uno. Hay muchas bailarinas que tal vez tienen muchos años de experiencia y no son superinterpretativas. También creo que influye la vida personal que tenés para interpretar arriba del escenario. Si no tenés vivencias personales no tenés qué interpretar.